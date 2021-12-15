新款MacBook Pro開賣！德誼數位加碼送配件購物金

迎接年末換機潮、耶誕交換禮物需求，德誼數位Data Express推出一系列新品、配件、攜碼優惠活動，讓果粉輕鬆入手。

搭載 M1 Pro及 M1 Max 晶片的新款MacBook Pro終於在台正式開賣，德誼數位推出指定配件購物金更加碼大放送，購買指定款MacBook、iPad Air、iPad Pro、iPhone 13皆可獲得購物金，買指定MacBook加購AppleCare+再加贈，最高贈送2,500元；購買iPhone 13指定款加購指定保護殼及保護貼，再贈「科技易即通」。

針對耶誕送禮季節，德誼數位也體貼提供多款優惠禮品選擇，即日起至12月31日商品下殺最低6.9折，品項囊括BOSE SoundLink Revolove藍牙揚聲器、AirPos Pro等好禮，多款指定商品買1送1，包含無線快充行動電源及智慧插座等實用週邊配件，聖誕交換禮物免煩惱，還可留一份犒賞自己。德誼數位更特別與配件知名品牌SwitchEasy共同推出耶誕專屬的限定包裝袋，讓消費者送禮免另外包裝、體面又大方。