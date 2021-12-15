男神再臨！貝克漢新廣告「熊貓」上手...帥到不科學
以「黃金右腳」風迷全球的足球男神大衛貝克漢（David Beckham），即便退休後依然保持體能與好身材。年中時除了在結婚紀念日時大秀與「貝嫂」維多利亞的穿搭回顧，近日更有新動作：為代言的手表品牌帝舵（TUDOR）拍攝廣告影片，並展現與時光逆行、完全不科學的46歲男性魅力極大值。
今年曾宣布「練出退役後最佳身材」的貝克漢，在廣告影片中回憶起年輕時身為足球員的情境，除了鼓勵人別浪費天賦、勇敢逐夢，更大聲疾呼「天生敢為（Born to Dare）」，呼應品牌精神。約90秒的影片中貝克漢也換上多套造型，無論米色短版立領夾克、深藍色的粗織毛衣，又或素雅的棕色Polo衫，隨時上手的更有TUDOR的Black Bay Chrono精鋼計時碼表，並以白色面盤、黑色次表盤的「熊貓面」，成為風格百搭的品味好「伴手」。
新款碧灣計時型（Black Bay Chrono）腕表，延續系列自1969年問世以來的經典「雪花」式指針，又在愛好者口中有著「斧頭針」的趣稱。新品兼具防水性能可達200米、具備瑞士官方天文台認證（COSC）與70小時動力儲存等多項特點，因而在精準度、防水性能、動力儲存都有水準以上的優異表現。
廣告影片上線後，貝克漢也在個人官方instagram帳號貼出廣告視覺，同時趣味留言：永遠都保有一杯咖啡的餘裕（There's always time for a coffee），網友也紛紛表示太驚艷（amazing）或生火圖案，貼文目前已累積近50萬按讚數與1,800多則留言。雖然貝克漢並未在ig貼出完整廣告影片，想欣賞？亦可前往TUDOR官方youtube頻道，並於右下角可選擇繁體中文字幕，即可觀賞。
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