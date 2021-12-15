快訊

北市中正區防疫旅館爆2旅客確診 黃珊珊曝最新採檢結果

變色龍基辛格旋風訪台求和台積電 機關算盡仍難助英特爾重返榮耀？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

卡滋「白爛貓爆米花桶」開賣！重現經典恐龍造型

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
卡滋爆米花攜手白爛貓，首度推出「卡滋×白爛貓爆米花造型桶」。圖／卡滋爆米花提供
卡滋爆米花攜手白爛貓，首度推出「卡滋×白爛貓爆米花造型桶」。圖／卡滋爆米花提供

桶裝爆米花一直是許多人喜愛的居家點心，更常成為聖誕交換禮物的贈禮。「卡滋爆米花」本次攜手白爛貓，推出造型趣味的「卡滋×白爛貓爆米花造型桶」。至於「CANDY POPPY 菓糖爆米花」則推出以女性插畫為主的魅力系列，共有銷魂麻辣、微醺奶酒等4種口味，但來舌尖上的風味逸趣。

「卡滋爆米花」本次與台灣原創IP「白爛貓」合作，首度推出「卡滋×白爛貓爆米花造型桶」，選用「恐龍爛變裝」為包裝桶外型，並於頭部後方設計可以重複開關的蓋子以方便取用，同時還有雙方聯名圖樣的專屬造型背帶，迎來整體一致性。

除了可以裝入爆米花之外，卡滋×白爛貓爆米花造型桶還可作為辦公室文具收納、存錢桶或玩具擺設，增添生活實用性。每個卡滋x白爛貓爆米花造型桶內含5包經典的美式焦糖牛奶爆米花，並於即日起於門市與百貨通路開始販售，每組定價539元。

主打創意口味的「CANDY POPPY 菓糖爆米花」本季則以「時尚手繪包裝×成熟大人味」為主題，推出全新系列口味，包括有銷魂麻辣、微醺奶酒、黑鑽松露、極品咖啡等4種口味，每份包裝上也都加入以女性為主題的手繪插畫，帶來不同的視覺享受，每包建議售價89元，4入優惠組340元，現已於官網及誠品、微風超市、JASONS超市販售中。

菓糖爆米花的新品採用4款女性為主的手繪插畫，單包89元。圖／菓糖爆米花提供
菓糖爆米花的新品採用4款女性為主的手繪插畫，單包89元。圖／菓糖爆米花提供
菓糖爆米花本季推出銷魂麻辣、微醺奶酒、黑鑽松露、極品咖啡等4種口味新品。圖／菓糖爆米花提供
菓糖爆米花本季推出銷魂麻辣、微醺奶酒、黑鑽松露、極品咖啡等4種口味新品。圖／菓糖爆米花提供

手繪 微風 甜點

延伸閱讀

「蜘蛛情侶」戲裡戲外都放閃！《蜘蛛人：無家日》湯姆霍蘭德、千黛亞甜蜜合體的紅毯造型盤點

爛粉注意！「卡滋X白爛貓爆米花造型桶」超萌上市

冬天就是要露腿啊！許路兒「仙氣美腿」慵懶性感穿搭示範 長瀏海飄少女感

CP值爆表！ 台中美食益民商圈「刺蝟咖哩」專賣店，份量超大不浮誇

相關新聞

八方雲集明起也要漲價！鍋貼、水餃漲0.5元

八方雲集（2753）宣布明（16）日起鍋貼、水餃漲0.5元，梁社漢排骨部分售價調漲2~8元。

男神再臨！貝克漢新廣告「熊貓」上手...帥到不科學

以「黃金右腳」風迷全球的足球男神大衛貝克漢（David Beckham），即便退休後依然保持體能與好身材。年中時除了在結...

卡滋「白爛貓爆米花桶」開賣！重現經典恐龍造型

桶裝爆米花一直是許多人喜愛的居家點心，更常成為聖誕交換禮物的贈禮。「卡滋爆米花」本次攜手白爛貓，推出造型趣味的「卡滋×白...

召喚貓奴！全家便利商店「NYA-の風格露營」集點登場

近年國內掀起一股露營風潮，不少人喜歡與三五好友外出享受大自然，看好消費者喜愛拍照打卡分享，全家便利商店於12月15日鏟屎...

人間香奈兒JENNIE代言 COCO CRUSH最新形象照來了

香奈兒（CHANEL）珠寶創意工作室運用經典菱格紋圖騰為靈感設計的COCO CRUSH高級珠寶系列，自推出以來已經以深具...

7-11太和殿麻辣鍋、新馬辣麻辣燙上桌！再推獨家湯圓

距離冬至不到一周，今年冬季冒煙商機持續滾燙，7-ELEVEN串聯門市與預購平台瞄準暖食需求，冬季鍋物名鍋盛典端出全新「麻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。