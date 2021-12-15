卡滋「白爛貓爆米花桶」開賣！重現經典恐龍造型

桶裝爆米花一直是許多人喜愛的居家點心，更常成為聖誕交換禮物的贈禮。「卡滋爆米花」本次攜手白爛貓，推出造型趣味的「卡滋×白爛貓爆米花造型桶」。至於「CANDY POPPY 菓糖爆米花」則推出以女性插畫為主的魅力系列，共有銷魂麻辣、微醺奶酒等4種口味，但來舌尖上的風味逸趣。

「卡滋爆米花」本次與台灣原創IP「白爛貓」合作，首度推出「卡滋×白爛貓爆米花造型桶」，選用「恐龍爛變裝」為包裝桶外型，並於頭部後方設計可以重複開關的蓋子以方便取用，同時還有雙方聯名圖樣的專屬造型背帶，迎來整體一致性。

除了可以裝入爆米花之外，卡滋×白爛貓爆米花造型桶還可作為辦公室文具收納、存錢桶或玩具擺設，增添生活實用性。每個卡滋x白爛貓爆米花造型桶內含5包經典的美式焦糖牛奶爆米花，並於即日起於門市與百貨通路開始販售，每組定價539元。