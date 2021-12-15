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召喚貓奴！全家便利商店「NYA-の風格露營」集點登場

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店12月15日起再度與人氣肖像NYA-合作推出「NYA-の風格露營」集點活動，以經典黑貓打造一系列實用、高質感的限量周邊。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月15日起再度與人氣肖像NYA-合作推出「NYA-の風格露營」集點活動，以經典黑貓打造一系列實用、高質感的限量周邊。圖／全家便利商店提供

近年國內掀起一股露營風潮，不少人喜歡與三五好友外出享受大自然，看好消費者喜愛拍照打卡分享，全家便利商店於12月15日鏟屎官專屬的「世界貓奴日」再度與人氣肖像「NYA-」合作，推出「NYA-の風格露營」集點活動，以經典黑貓打造一系列實用、高質感的限量周邊，包括放鬆必備的「NYA-摺疊桌」、「NYA-摺疊椅」、「NYA-野餐墊」、「NYA-披肩毯」，還有妝點帳篷氛圍的「NYA-兩用燈」、「NYA-音樂小夜燈」；此外，「NYA-不銹鋼碗」、「NYA-叉匙組」、「NYA-熱壓吐司機」不只外出吸睛，居家使用更能療癒生活。

全家便利商店「NYA-の風格露營」集點活動即日起至2022年1月25日開跑，「NYA-不銹鋼碗」採用提耳手把設計，方便拿取、懸掛，體積輕巧可堆疊，400點+179元或2,000點+129元；「NYA-叉匙組」共有兩種不同表情，收納袋採用L型開口設計，內層分隔方便收納，400點+249元或2,000點+199元；「NYA-摺疊桌」400點+659元或2,000點+559元；實木材質的「NYA-摺疊椅」共有兩款，每款400點+1,279元或2,000點+1,229元；「NYA-兩用燈」可當露營燈或手電筒，掛勾設計可懸吊於帳篷內，400點+209元或2,000點+159元；「NYA-熱壓吐司機」內附大臉烤盤與基本烤盤，400點+979元或2,000點+929元；「NYA-披肩毯」有可愛貓耳設計，觸感細緻柔順，露營、居家都好用，400點+429元或2,000點+379元；大尺寸的「NYA-野餐墊」400點+559元或2,000點+509元；「NYA-音樂小夜燈」短按可調節低亮、高亮、七彩等3種光源，長按則可啟動音樂，400點+449元或2,000點+399元。

全家便利商店「NYA-の風格露營」集點活動即日起至2022年1月25日開跑，實木材質的「NYA-摺疊椅」共有兩款，每款400點+1,279元或2,000點+1,229元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「NYA-の風格露營」集點活動即日起至2022年1月25日開跑，實木材質的「NYA-摺疊椅」共有兩款，每款400點+1,279元或2,000點+1,229元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「NYA-の風格露營」集點活動即日起至2022年1月25日開跑，「NYA-叉匙組」400點+249元或2,000點+199元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「NYA-の風格露營」集點活動即日起至2022年1月25日開跑，「NYA-叉匙組」400點+249元或2,000點+199元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「NYA-の風格露營」集點活動即日起至2022年1月25日開跑，「NYA-摺疊桌」400點+659元或2,000點+559元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「NYA-の風格露營」集點活動即日起至2022年1月25日開跑，「NYA-摺疊桌」400點+659元或2,000點+559元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「NYA-の風格露營」集點活動即日起至2022年1月25日開跑，「NYA-音樂小夜燈」400點+449元或2,000點+399元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「NYA-の風格露營」集點活動即日起至2022年1月25日開跑，「NYA-音樂小夜燈」400點+449元或2,000點+399元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「NYA-の風格露營」集點活動即日起至2022年1月25日開跑，「NYA-野餐墊」400點+559元或2,000點+509元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「NYA-の風格露營」集點活動即日起至2022年1月25日開跑，「NYA-野餐墊」400點+559元或2,000點+509元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「NYA-の風格露營」集點活動即日起至2022年1月25日開跑，「NYA-兩用燈」400點+209元或2,000點+159元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「NYA-の風格露營」集點活動即日起至2022年1月25日開跑，「NYA-兩用燈」400點+209元或2,000點+159元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「NYA-の風格露營」集點活動即日起至2022年1月25日開跑，「NYA-不銹鋼碗」400點+179元或2,000點+129元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「NYA-の風格露營」集點活動即日起至2022年1月25日開跑，「NYA-不銹鋼碗」400點+179元或2,000點+129元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「NYA-の風格露營」集點活動即日起至2022年1月25日開跑，「NYA-熱壓吐司機」400點+979元或2,000點+929元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「NYA-の風格露營」集點活動即日起至2022年1月25日開跑，「NYA-熱壓吐司機」400點+979元或2,000點+929元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「NYA-の風格露營」集點活動即日起至2022年1月25日開跑，「NYA-披肩毯」400點+429元或2,000點+379元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「NYA-の風格露營」集點活動即日起至2022年1月25日開跑，「NYA-披肩毯」400點+429元或2,000點+379元。圖／全家便利商店提供

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