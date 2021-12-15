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人間香奈兒JENNIE代言 COCO CRUSH最新形象照來了
香奈兒（CHANEL）珠寶創意工作室運用經典菱格紋圖騰為靈感設計的COCO CRUSH高級珠寶系列，自推出以來已經以深具代表性的設計和易於堆疊混搭的迷人特質風靡全球。2022年起，全新COCO CRUSH形象廣告將由香奈兒品牌大使、當紅韓流女團成員JENNIE演繹，主題勾勒愛上COCO CRUSH高級珠寶系列的心情，猶如墜入一段獨一無二的戀情。同時她也在最新釋出的照片中，配戴了2022年的全新COCO CRUSH高級珠寶系列。
2022年率先推出7件COCO CRUSH新作，包含18K BEIGE米色金、黃金和白金材質，以及鑲鑽與全金質款式。COCO CRUSH系列珠寶延續自1955年起由 2.55 包款奠定的品牌風格符碼，俐落的線條交錯於光滑圓潤的表面，深具辨識度且搭配性高。新作中唯一的一枚鑲鑽戒指，以雪花式鑲嵌手法在18K白金材質的戒指上，精選不同大小的鑽石並採不規則排列，創造宛如陽光灑落雪地閃閃發光的效果。
同時上市的還有以三種不同金質打造的項鍊與圈式耳環，揉合香奈兒品牌首字母「C」與菱格紋圖騰兩大標誌性元素，「C」除了象徵悸動（CRUSH）、同時也代表COCO與CHANEL。項鍊吊墜分別以18K BEIGE米色金、黃金與白金演繹菱格紋圖騰，中央飾以璀璨美鑽。圈式耳環則分別推出18K BEIGE米色金、黃金的純金質款式與18K白金鑲鑽款式。
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