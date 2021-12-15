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7-11太和殿麻辣鍋、新馬辣麻辣燙上桌！再推獨家湯圓

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN串聯門市銷售與預購平台瞄準暖食需求，冬季鍋物名鍋盛典端出全新「麻辣四大天王」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN串聯門市銷售與預購平台瞄準暖食需求，冬季鍋物名鍋盛典端出全新「麻辣四大天王」。圖／7-ELEVEN提供

距離冬至不到一周，今年冬季冒煙商機持續滾燙，7-ELEVEN串聯門市與預購平台瞄準暖食需求，冬季鍋物名鍋盛典端出全新「麻辣四大天王」；冬至必備的湯圓則與人氣品牌、專門店開發各式鹹、甜湯圓，其中鹹湯圓好夥伴「有機山茼蒿」每年冬至僅於限定門市販售即熱銷千包，今年不僅強勢回歸，更擴大至6,300家門市銷售。

7-ELEVEN表示，今年10月率通路之先開鍋「名鍋盛典」，針對單身族、小家庭消費需求，與晶華酒店頂級壽喜燒三燔合作打造微波即食的個人鍋，迄今已熱賣超過20萬鍋，同時引進多元熱門排隊名店鍋底、配料、生鮮等火鍋相關商品，整體銷售較去年成長、目前已突破億元業績。

看準麻辣口味受市場歡迎，7-ELEVEN「名鍋盛典」第二波持續與名店合作，主打「麻辣鍋四大天王」，包括門市上架獨家與人氣麻辣鍋名店共同開發獨家商品「太和殿麻辣鍋（售價139元）」、「新馬辣麻辣燙（售價89元）」，提供兩種份量規格、不同麻辣風味的獨享鍋物。另外新推出的常溫鍋底「這一鍋御膳麻辣鍋底」，招牌黃金比例湯頭搭配Q彈鴨血及滑嫩豆腐，居家常備隨時都能開鍋，售價458元；「海底撈麻辣嫩牛自煮火鍋」加入常溫水快速即食，追劇懶得煮、露營超方便，售價269元。即日起門市同步推出麻辣名鍋指定商品任選3件8.8折優惠。

除了鍋物之外，7-ELEVEN發現許多消費者會在冬季將麵包、三明治等微波加熱食用，因此特別將壽喜燒鍋物延伸推出全新「壽喜燒豬肉堡」，售價75元。為了讓消費者暖暖迎冬至，7-ELEVEN自12月20日至12月22日連續3天推出「冬至送暖」活動，包括CITY CAFE特大美式咖啡、CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵、現萃茶熱四季春青茶等多款熱銷指定CITY飲品買一送一；另有關東煮(味噌/麻辣)、紅豆紫米湯、紅豆蜜芋湯、呷七碗藥燉排骨湯、呷七碗麻油雞湯等湯品2件8.8折。

7-ELEVEN自10月份起陸續攜手知名品牌、專門店共同開發多款創意湯圓，延伸食用時機至平日，各門市LINE群組買氣相當熱絡，迄今已帶動相關類別成長近2成。實體門市主推兩款超商獨家的包餡甜湯圓「桂冠森永雙色牛奶糖小湯圓」、「鮮芋仙芋泥芋頭圓」，其中「桂冠森永雙色牛奶糖小湯圓」雙色外皮搭配森永牛奶糖風味內餡，售價79元；「鮮芋仙芋泥芋頭圓」獨特芋圓口感外皮軟Q滑嫩，內餡選用在地芋頭，帶有顆粒流沙口感，甜香濃郁，售價109元；鹹湯圓推薦「桂冠鮮肉湯圓」，搭配季節限定、首度擴大全門市販售的「有機山茼蒿」，可搭配湯圓享有指定商品2件8折、3件7.5折優惠。

7-ELEVEN預購誌則與名店合作推出多款顛覆以往吃法的爆餡湯圓，包括去年熱銷數萬組的「鮮芋仙招牌雙圓」、「新竹福源雙喜湯圓」升級附花生湯；OPEN小將則與南部燒肉界首屈一指的炭火燒肉名店「碳佐麻里」合作，將招牌甜點起司地瓜、起司芋頭包進湯圓，推出會牽絲的「包心起司燒湯圓」，售價218元；與老虎堂黑糖專売攜手推出的「濃情蜜芋花生湯圓」將珍珠、芝麻、花生等3種人氣餡料mix推出新口味，售價199元；彰化炸物名店「龍鹽酥雞」與「飛燕煉乳」強強聯名推出的「花好月圓」，不只可煮甜湯，氣炸後更好吃，1包售價139元、8包售價680元；「陶板屋冷月紫米」以濃稠的紫米搭配特製芋泥球，甜而不膩，售價270元。

7-ELEVEN門市推出「桂冠森永雙色牛奶糖小湯圓」，售價79元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN門市推出「桂冠森永雙色牛奶糖小湯圓」，售價79元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN獨家與太和殿麻辣鍋聯名開發「太和殿麻辣鍋」，售價139元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN獨家與新馬辣經典麻辣鍋聯名開發「御料小館 X 新馬辣麻辣燙」，售價89元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家與新馬辣經典麻辣鍋聯名開發「御料小館 X 新馬辣麻辣燙」，售價89元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購誌推出「新竹福源雙喜湯圓」，售價199元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN門市推出「海底撈自煮火鍋套餐—麻辣嫩牛」，售價269元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN預購誌推出「陶板屋冷月紫米」，售價270元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN門市推出「這一鍋御膳麻辣鍋底」，售價458元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN門市推出「鮮芋仙芋泥芋頭圓」，售價109元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN預購誌推出「OPEN!碳佐麻里包心起司燒湯圓」，售價218元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN預購誌推出「老虎堂濃情蜜芋花生湯圓」，售價199元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN預購誌推出「鮮芋仙招牌雙圓」，售價219元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN預購誌與名店合作推出多款顛覆以往吃法的爆餡湯圓。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN串聯門市銷售與預購平台瞄準暖食需求，冬季鍋物名鍋盛典端出全新「麻辣四大天王」。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN門市推出「桂冠森永雙色牛奶糖小湯圓」，售價79元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN預購誌推出「龍鹽酥雞 X 飛燕煉乳花好月圓」，1包售價139元、8包售價680元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN冬至必備湯圓與人氣品牌、專門店開發各式鹹、甜口味湯圓，其中鹹湯圓好夥伴「有機山茼蒿」每年冬至僅於限定門市販售即熱銷千包，今年不僅強勢回歸、更擴大至6,300家門市銷售。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN串聯門市銷售與預購平台瞄準暖食需求，冬季鍋物名鍋盛典端出全新「麻辣四大天王」。圖／7-ELEVEN提供
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