孫盛希最想拎走寶格麗珠寶盒包 原來是秘密戒指控！

年底佳節將近，義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）推出全新HOLIDAY SEASON配件系列，並於今（12月15）日舉辦媒體預覽。延續蛻變主題，本季寶格麗聚焦於Serpenti靈蛇的無盡變化，迎來全新的Serpenti珠寶盒包與Serpenti Hobo新月包兩種包型。金曲創作才女孫盛希演繹品牌將夢想幻化的華麗隨身配件，笑說除了想直接帶走Serpenti珠寶盒包，也忍不住逛起寶格麗的珠寶，想順便把之前參加金曲時「見過的朋友帶回家。」

這次多款新的包型中，愛買包包的來說孫盛希認為全新Serpenti Hobo新月包曲線洋溢溫柔的女人味，「比較casual或上班時可以揹，又很輕便。」不過若說到想要買回家，她選擇方正造型的Serpenti珠寶盒包，「我覺得平時也方便用，很特別的是，裡面還有一個隔層，可以放比較寶貴的重要東西，我覺得這個巧思很棒！」她笑說因為一直很喜歡自己的手，想要顯得更修長的時候就會戴戒指，所以這個隔層很適合喜歡隨身攜帶戒指變化穿搭，如果可以的話，希望能放寶格麗的戒指，「B.zero1中性，Serpenti華麗，適合的場合不一樣，我很想要收藏很多的品項。」

除了新包型，此次的包包色調都以充滿夢幻感的平安夜色、耶誕的經典白色、金色為主。前所未見的Serpenti珠寶盒包以20年代的BVLGARI Heritage系列純銀珠寶盒為靈感，拉鍊頭和弧形鍊條肩背帶裝飾多個金色傳統蛇頭，盒子底部為秘密收納層。除了皮革手提把，可拆式的辮型金屬網鍊帶首次裝飾小型傳統蛇頭，可手提也可隨性斜背。共有象牙蛋白石色、暮光藍寶石色或黑色小牛皮，以及淺金色或是尼加拉藍寶石色Molten水蛇皮供選擇。

針對重視包包實用性和多樣化搭配度的人，全新Serpenti Hobo新月包擁有蜿蜒的線條，傳統蛇頭洋溢略帶復古的氣息，除了可以將包包夾在腋下的寬版皮帶，鍊帶銜接處綴有全新BVLGARI logo金屬標識。金屬鍊帶則搭配新款Spiga粗鍊。包身以兩種不同皮質拼接而成：中央為顆粒紋小牛皮材質，兩側為光滑小牛皮，營造柔軟膚觸。包款共有大小兩種尺寸，備有尼加拉藍寶石色、象牙蛋白石色及黑色等多種選擇。