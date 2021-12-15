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孫盛希最想拎走寶格麗珠寶盒包 原來是秘密戒指控！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
孫盛希表示最想購入寶格麗本季的Serpenti珠寶盒包。記者吳致碩／攝影
孫盛希表示最想購入寶格麗本季的Serpenti珠寶盒包。記者吳致碩／攝影

年底佳節將近，義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）推出全新HOLIDAY SEASON配件系列，並於今（12月15）日舉辦媒體預覽。延續蛻變主題，本季寶格麗聚焦於Serpenti靈蛇的無盡變化，迎來全新的Serpenti珠寶盒包與Serpenti Hobo新月包兩種包型。金曲創作才女孫盛希演繹品牌將夢想幻化的華麗隨身配件，笑說除了想直接帶走Serpenti珠寶盒包，也忍不住逛起寶格麗的珠寶，想順便把之前參加金曲時「見過的朋友帶回家。」

這次多款新的包型中，愛買包包的來說孫盛希認為全新Serpenti Hobo新月包曲線洋溢溫柔的女人味，「比較casual或上班時可以揹，又很輕便。」不過若說到想要買回家，她選擇方正造型的Serpenti珠寶盒包，「我覺得平時也方便用，很特別的是，裡面還有一個隔層，可以放比較寶貴的重要東西，我覺得這個巧思很棒！」她笑說因為一直很喜歡自己的手，想要顯得更修長的時候就會戴戒指，所以這個隔層很適合喜歡隨身攜帶戒指變化穿搭，如果可以的話，希望能放寶格麗的戒指，「B.zero1中性，Serpenti華麗，適合的場合不一樣，我很想要收藏很多的品項。」

除了新包型，此次的包包色調都以充滿夢幻感的平安夜色、耶誕的經典白色、金色為主。前所未見的Serpenti珠寶盒包以20年代的BVLGARI Heritage系列純銀珠寶盒為靈感，拉鍊頭和弧形鍊條肩背帶裝飾多個金色傳統蛇頭，盒子底部為秘密收納層。除了皮革手提把，可拆式的辮型金屬網鍊帶首次裝飾小型傳統蛇頭，可手提也可隨性斜背。共有象牙蛋白石色、暮光藍寶石色或黑色小牛皮，以及淺金色或是尼加拉藍寶石色Molten水蛇皮供選擇。

針對重視包包實用性和多樣化搭配度的人，全新Serpenti Hobo新月包擁有蜿蜒的線條，傳統蛇頭洋溢略帶復古的氣息，除了可以將包包夾在腋下的寬版皮帶，鍊帶銜接處綴有全新BVLGARI logo金屬標識。金屬鍊帶則搭配新款Spiga粗鍊。包身以兩種不同皮質拼接而成：中央為顆粒紋小牛皮材質，兩側為光滑小牛皮，營造柔軟膚觸。包款共有大小兩種尺寸，備有尼加拉藍寶石色、象牙蛋白石色及黑色等多種選擇。

若跑趴需要華麗出場，新款Serpenti Heritage Mesh淡金色金屬網格晚宴包，採用靈感來自經典BVLGARI BVLGARI珠寶系列的經典圓環所鉤織的金屬網狀造型，除了手拿也可斜背或肩背。另一款取自經典珠寶系列的BVLGARI Serpenti Full Metal Mesh鍍金小羊皮水桶包，內層以柔軟小羊皮撐起立體包型，外層為金屬光澤的，搭配辮型鍊帶與金色傳統蛇頭標誌，是派對造型不可或缺的亮點單品。

BVLGARI Serpenti Forever尼加拉藍寶石色金屬Karung水蛇皮水桶包，約12萬3,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever尼加拉藍寶石色金屬Karung水蛇皮水桶包，約12萬3,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Full Metal Mesh鍍金小羊皮水桶包，約18萬5,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Full Metal Mesh鍍金小羊皮水桶包，約18萬5,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever尼加拉藍寶石色小牛皮新月包大型款，78,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever尼加拉藍寶石色小牛皮新月包大型款，78,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever象牙蛋白石色小牛皮新月包大型款，約78,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever象牙蛋白石色小牛皮新月包大型款，約78,500元。圖／寶格麗提供
孫盛希出席寶格麗HOLIDAY SEASON配件媒體預覽，演繹白色款的Serpenti珠寶盒包。記者吳致碩／攝影
孫盛希出席寶格麗HOLIDAY SEASON配件媒體預覽，演繹白色款的Serpenti珠寶盒包。記者吳致碩／攝影
骨董造型的蛇頭裝飾在本季比例提高。圖／寶格麗提供
骨董造型的蛇頭裝飾在本季比例提高。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti暮光藍寶石色小牛皮珠寶盒包，約78,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti暮光藍寶石色小牛皮珠寶盒包，約78,500元。圖／寶格麗提供
孫盛希出席寶格麗HOLIDAY SEASON配件媒體預覽，演繹全新Serpenti Hobo新月包。記者吳致碩／攝影
孫盛希出席寶格麗HOLIDAY SEASON配件媒體預覽，演繹全新Serpenti Hobo新月包。記者吳致碩／攝影

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