疫情平穩國旅回溫 四大年度旅遊Top 10出爐

隨著國內疫情平穩，各大景點也開始逐漸湧現人潮。旅遊及娛樂體驗預訂平台Klook今公布四大年度旅遊Top 10榜單，包括《2021國旅熱銷體驗年度Top 10》、《下半年最受矚目的國旅活動Top 10》、《秋冬旅遊熱搜關鍵字Top 10》、《2022跨年熱門體驗Top 10》。Klook表示，從年度榜單中可發現，相較去年夏天水上活動大爆發，今年受本土疫情與三級警戒影響，反而是能玩上一天的樂園或主題園區，以及靠近大自然的森林遊樂區與露營最受歡迎，此外「國旅券」話題也備受消費者關注，從10月中開始在Klook平台的搜尋量便持續飆升，成為Klook平台9到11月的熱搜關鍵詞第1名。

根據Klook統計，2021國旅熱銷體驗年度前十大中，「遠雄海洋公園」、「九族文化村」等樂園皆名列前茅，分別位居第1和第3名，反倒是過往熱門的水上活動例如浮潛、獨木舟和SUP立槳等，甚至離島跳島活動，都因三級警戒而大受影響，入榜的水上活動僅有能全程戴口罩的「龜山島登島與賞鯨行程」。

除了樂園以外，能夠消磨整天的主題園區也相當受到旅客歡迎，像是「十鼓仁糖文創園區」、「鹿境梅花鹿生態園區」、「宜蘭傳藝園區」等熱門園區也紛紛上榜。

Klook也同時盤點7至11月流量最高的國旅活動排行，統整出《下半年最受矚目的國旅活動Top 10》，發現除了六福村主題遊樂園和遠雄海洋公園等全年皆熱門的樂園外，就數豪華露營商品人氣最旺；另外隨著時序入秋，也帶動溫泉體驗的流量逐步攀升。

Klook也提到，「teamLab未來遊樂園」展覽、「2022春浪音樂節．山線」和「國旅券」話題性高，不論在日本或台灣，每次展出都引爆話題的「teamLab 未來遊樂園」，應該可說是今年關注度最高的展覽，不僅是全年最熱銷的國旅體驗第6名，也是下半年最受矚目的國旅活動第7名，更是唯一上榜的展演活動。

此外從Klook平台上的《秋冬旅遊熱搜關鍵字Top 10》來看，除了過往熱門的國旅體驗外，今年交通部觀光局加碼推出的千元面額「國旅券」，以及甫開賣早鳥就完銷的「2022春浪音樂節．山線」同樣廣受民眾關注。

隨著歲末年終將屆，在樂園看煙火依舊是最熱門的跨年活動之一，包括「義大遊樂世界」、「劍湖山世界主題樂園」等，其中義大遊樂世界將施放888秒大型藝術煙火秀，劍湖山世界主題樂園更直接將摩天輪作為煙火施放的主體，並用無人機打造浮空煙火秀拉開整場表演的序幕等，都是今年到目前為止熱銷的跨年體驗前10名。另外像是圓山大飯店的「穿越時空・跨年派對」、台北國泰萬怡酒店的2022怡起跨年派對皆紛紛入榜；嘉義阿里山、宜蘭太平山等過往熱門看日出的景點也同樣榜上有名。