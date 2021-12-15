報時光推「時光商號」購物平台 試營運期間老派產品獨家優惠

「聯合線上」旗下專注分享往昔情懷與老派生活的「報時光」，自2018年成立，以數位化形式活化老報資產，除活躍於社群媒體上，每年也致力發展各項IP文創產品。用心經營下，目前已是臺灣最大愛好復古氛圍及時代經典風格的交流社群，奠基於長期耕耘的穩固基礎，2021年底推出「時光商號」購物平台，試營運期間不僅有老派產品獨家優惠，未來也將集結各大品牌，精選具有潛力的復古情懷產品，期盼延續報時光老派風格，也為消費者帶來更多選擇與想像空間。

「時光商號」於15日起試營運，為回饋長期支持報時光的朋友們，推出多重優惠折扣，各式折價券現領現用，好康折扣不斷！年底節慶氣氛濃厚，於時光商號下單不限金額將可獲得限量100組燙金「老派紅包袋一入」；多面額折價券供選擇使用，結帳滿500元可折50元、1000折100、1500折150…最高6000現折600；貼心免運優惠也沒少，全館商品結帳滿1500元即可免運費；此外，喜愛報時光產品的朋友們有福了！全系列老派產品推出獨家加價購，凡結帳金額達250元以上，即可用最划算的隱藏價格一起帶回家！

時光商號試營運期間滿1500元免運費，購買即贈限量100組燙金「老派紅包袋一入」。圖片提供／聯合線上

未來「時光商號」將持續秉持懷舊風格，集結各類復古質感選物，讓所有喜愛時代經典的人們能在此相聚，為生活增添老派浪漫氛圍！另外，也將同步規劃時光商號「獨有老派產品」，從與粉絲高度活躍互動的經驗出發，統整大量用戶回饋，設計製作更好的產品供老派朋友們收藏！

「報時光」為您剪輯老報精粹，「時光商號」為您打造懷舊質感，把握試營運多重優惠折扣，新的一年，為生活注入老派氛圍，把生活變成自己喜歡的模樣！