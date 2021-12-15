「桂冠湯圓」悄漲價1成！超商價1盒貴8元

一年一度的冬至即將到來，許多民眾也開始準備品嚐湯圓。老字號的「桂冠」今年應景推出桂冠森永雙色牛奶糖小湯圓、桂冠花生雙醬湯圓，還有櫻桃小丸子聯名款產品，讓民眾品嚐不同的湯圓變化。但是受到原物料上漲的成本考量，桂冠也已於近期調整湯圓價格，漲幅約1成。

桂冠湯圓近年積極讓湯圓日常化，除了推出各種不同口味之外，也強調「創新吃法」，讓湯圓不僅是冬至、元宵節的傳統甜食，也可成為平日品嚐的甜點。例如甫於近期推出的櫻桃小丸子聯名款「經典湯圓麻吉組」、「包餡小湯圓麻吉組」，除了包裝上可以看見小丸子與家人、朋友團聚的可愛模樣外，還提供芝麻粉、花生粉，讓民眾可以透過裹粉的方式，讓湯圓化身為日式糰子，增添變化性，每盒售價145元。