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「桂冠湯圓」悄漲價1成 超商價1盒貴8元

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
桂冠湯圓已於近期悄悄漲價1成。記者陳睿中/攝影
桂冠湯圓已於近期悄悄漲價1成。記者陳睿中/攝影

一年一度的冬至即將到來，許多民眾也開始準備品嚐湯圓。老字號的「桂冠」今年應景推出桂冠森永雙色牛奶糖小湯圓、桂冠花生雙醬湯圓，還有櫻桃小丸子聯名款產品，讓民眾品嚐不同的湯圓變化。但是受到原物料上漲的成本考量，桂冠也已於近期調整湯圓價格，漲幅約1成。

桂冠湯圓近年積極讓湯圓日常化，除了推出各種不同口味之外，也強調「創新吃法」，讓湯圓不僅是冬至、元宵節的傳統甜食，也可成為平日品嚐的甜點。例如甫於近期推出的櫻桃小丸子聯名款「經典湯圓麻吉組」、「包餡小湯圓麻吉組」，除了包裝上可以看見小丸子與家人、朋友團聚的可愛模樣外，還提供芝麻粉、花生粉，讓民眾可以透過裹粉的方式，讓湯圓化身為日式糰子，增添變化性，每盒售價145元。

在一波物價調整浪潮中，桂冠湯圓也已經悄悄調整售價。例如超商通路原價每盒52元，近期已經漲至60元。桂冠低調承認，表示原物料成本不斷上揚，包括國產糯米就已經漲價2成。雖然已經凍漲多年，但為反映成本上揚，因此做出價格反應。不過桂冠也表示，針對不同的通路，仍會提供不同的優惠促銷方案供民眾購買。

桂冠推出櫻桃小丸子聯名款「經典湯圓麻吉組」、「包餡小湯圓麻吉組」。記者陳睿中/攝影
桂冠推出櫻桃小丸子聯名款「經典湯圓麻吉組」、「包餡小湯圓麻吉組」。記者陳睿中/攝影

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湯圓 桂冠

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