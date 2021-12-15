聽新聞
test
0:00 / 0:00
悶壞了！雙層觀巴餐車上路不到一周 跨年前訂位爆滿
全台首輛「台北市雙層餐車」12月9日開放訂位以來，短短一周不到，訂位數到跨年當天已全數爆滿，甚至還發生網站一度當機，昨日首發下午茶時段也是一天內銷售一空。北市觀傳局表示，雙層觀巴一天開放下午茶、晚餐三時段，每個時段26個訂位名額，跨年前許多訂單是企業包場，還有許多民眾想搶鮮體驗在雙層巴士上，享用五星級晶華酒店餐點的新體驗。
台北市雙層餐車昨天首航，北市觀光傳播局長劉奕霆也化身導覽員，介紹雙層餐車五星級餐點及信義區、東區等周邊景點，搭乘用餐體驗的民眾說，第一次搭乘雙層巴士、在車上用餐很新鮮，尤其這輛雙層巴士不同過去紅色車體，採黑色氣派外觀，真的吸引很多路人注意。
還有民眾說，因疫情現在還不能出國，但搭雙層餐車很有到紐約等國際城市偽出國的感覺，可惜行駛的路段只在信義區、東區繞，路線有點短，不過晚上的夜景還是蠻漂亮。劉奕霆表示，台北市雙層餐車是全台最獨特的創新旅遊，尤其年底的信義區及東區越夜越美麗。
北市觀傳局表示，雙層餐車首季餐點與「台北晶華酒店」合作推出獨家菜色，晚餐「晶華遨遊星饗晚宴」包含堪稱夢幻隱藏料理的「紅酒慢燉和牛頰」及Robins Grill的經典奶油蘑菇湯，下午茶時段則有法國經典麵包「布里歐」的海陸雙堡及瑪德蓮、可麗露等經典甜點。
北市雙層餐車上路初期推出「2人同行9折」及「4人同行1人半價」的優惠，除此之外，觀光傳播局也加碼贈送前1000名上車用餐的旅客可獲得餐車限量紀念瓷碗套組，民眾趁年底來台北市旅遊住宿，不只能欣賞燈節及參加系列跨年活動，還能順便體驗全台獨一無二的雙層餐車。提醒雙層餐車皆採預約制，須於3天前預訂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言