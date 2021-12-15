悶壞了！雙層觀巴餐車上路不到一周 跨年前訂位爆滿

全台首輛「台北市雙層餐車」12月9日開放訂位以來，短短一周不到，訂位數到跨年當天已全數爆滿，甚至還發生網站一度當機，昨日首發下午茶時段也是一天內銷售一空。北市觀傳局表示，雙層觀巴一天開放下午茶、晚餐三時段，每個時段26個訂位名額，跨年前許多訂單是企業包場，還有許多民眾想搶鮮體驗在雙層巴士上，享用五星級晶華酒店餐點的新體驗。

台北市雙層餐車昨天首航，北市觀光傳播局長劉奕霆也化身導覽員，介紹雙層餐車五星級餐點及信義區、東區等周邊景點，搭乘用餐體驗的民眾說，第一次搭乘雙層巴士、在車上用餐很新鮮，尤其這輛雙層巴士不同過去紅色車體，採黑色氣派外觀，真的吸引很多路人注意。

還有民眾說，因疫情現在還不能出國，但搭雙層餐車很有到紐約等國際城市偽出國的感覺，可惜行駛的路段只在信義區、東區繞，路線有點短，不過晚上的夜景還是蠻漂亮。劉奕霆表示，台北市雙層餐車是全台最獨特的創新旅遊，尤其年底的信義區及東區越夜越美麗。

北市觀傳局表示，雙層餐車首季餐點與「台北晶華酒店」合作推出獨家菜色，晚餐「晶華遨遊星饗晚宴」包含堪稱夢幻隱藏料理的「紅酒慢燉和牛頰」及Robins Grill的經典奶油蘑菇湯，下午茶時段則有法國經典麵包「布里歐」的海陸雙堡及瑪德蓮、可麗露等經典甜點。