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文學飄香 Ralph Ellison OMEGA超霸腕表 重返瑞士

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
歐米茄（OMEGA）宣布於拍賣會上標得一只珍貴表款：曾由美國作家拉爾夫‧艾理森（Ralph Ellison）配戴過的一只超霸腕表，即將重返歐米茄博物館。圖 / OMEGA提供
歐米茄（OMEGA）宣布於拍賣會上標得一只珍貴表款：曾由美國作家拉爾夫‧艾理森（Ralph Ellison）配戴過的一只超霸腕表，即將重返歐米茄博物館。圖 / OMEGA提供

人們常說眼見為憑，但看不見的未必不存在，例如文學、時間、純粹的心靈喜悅，都是無法看見卻又真實的存在。歐米茄（OMEGA）宣布於拍賣會上標得一只珍貴表款：曾由美國作家拉爾夫‧艾理森（Ralph Ellison）配戴過的一只超霸腕表，即將重返「它」的原鄉：位於瑞士比爾（Biel）的歐米茄博物館

Ralph Ellison最出名的著作莫過於1952年獲獎的《Invisible Man》，中文譯名又有「看不見的人」或「隱形人」等不同版本，但與另一位小說家Herbert George Wells的《隱形人》（The Invisible Man）為不同著作。Ralph Ellison在書中書寫主題有關種族議題，他並在另一本著作《影子與行動》（Shadow and Act）中提到「我的任務是通過作品去揭示人類共同面臨的議題，且其意義尚不僅於此，因為這種共性蘊藏在白人和黑人的困境之中。我試圖通過我的作品去追求一種超越種族、宗教、階級、膚色和地域障礙，並尋求使人類得以進行交流的藝術形式」 。小說更在1953年獲得「美國國家圖書獎小說類獎」，也是史上首次由非裔美國人奪下獎項，有其歷史意涵。

歐米茄總裁暨執行長Raynald Aeschlimann表示，能將這款腕表重返瑞士感到十分光榮。「這只超霸腕表陪他度過其非凡人生的許多歲月，並將成為我們傳承系列中一件特別的作品。」而歐米茄品牌傳承總監Petros Protopapas則分享，這只腕表提供了和美國文學絕佳的連結。「這只腕表本身呈現活躍生活方式的跡象，且它深受喜愛的外觀正是明確無誤的證據。我們很高興能取得這件作品，並期待向我們的博物館訪客分享這個故事。」

位於瑞士比爾的歐米茄博物館，收藏了品牌過去關於機械創新、太空、精準度紀錄、深海、奧運，甚至是傳奇電影系列007的各種珍貴史料文物，見證歐米茄在文化、工藝上的精彩豐富多變面向。博物館對公共開放，唯需售票入內，確切營運時間與票價，則可登錄https://www.citedutemps.ch/ 得到更多完整資訊。

位於瑞士比爾的歐米茄博物館，收藏了品牌過去關於機械創新、太空、精準度紀、奧運的各種珍貴史料文物，見證歐米茄的豐富多變面向。圖 / 翻攝自OMEGA官方網站
位於瑞士比爾的歐米茄博物館，收藏了品牌過去關於機械創新、太空、精準度紀、奧運的各種珍貴史料文物，見證歐米茄的豐富多變面向。圖 / 翻攝自OMEGA官方網站
面盤、指針中帶有明顯配戴的痕跡，正是Ralph Ellison與OMEGA共同經歷過的可貴時光。圖 / OMEGA提供
面盤、指針中帶有明顯配戴的痕跡，正是Ralph Ellison與OMEGA共同經歷過的可貴時光。圖 / OMEGA提供
拉爾夫‧艾理森最著名的作品是在1952年獲獎的小說《看不見的人》（Invisible Man），靈感源自其個人經歷，並講述非裔美國人在20世紀初面對的社會與文化認同問題。圖 / 翻攝自 ig @ralphellisonfoundation
拉爾夫‧艾理森最著名的作品是在1952年獲獎的小說《看不見的人》（Invisible Man），靈感源自其個人經歷，並講述非裔美國人在20世紀初面對的社會與文化認同問題。圖 / 翻攝自 ig @ralphellisonfoundation

腕表 美國 博物館

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