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影／和日本同步！八田與一園區蔦町「耶誕」和菓子上市

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
八田與一園區蔦町和菓子老師邱秀熒在日本東京百年老店學習製菓技巧，喜歡八田與一園區的日式氛圍，堅持在這裡開店，旅客不能出國也能夠享受和日本同步的和菓子。記者吳淑玲／攝影
八田與一園區蔦町和菓子老師邱秀熒在日本東京百年老店學習製菓技巧，喜歡八田與一園區的日式氛圍，堅持在這裡開店，旅客不能出國也能夠享受和日本同步的和菓子。記者吳淑玲／攝影

烏山頭水庫旁的八田與一園區裡，「蔦町和菓子」店主邱秀熒搭配歲時，推出「耶誕」系列和菓子，有耶誕鈴噹、耶誕樹、耶誕紅和白色雪花，作法和工法都不一樣，4個顏色用不同工法製作，有季節感也有工藝的特色，口味有紅豆、抹茶、柚子、玫瑰豆沙，旅客不能出國也能夠享受和日本同步的和菓子。

「太美了，捨不得吃吧！」西拉雅風管處委外經營的八田與一園區日式宿舍，「蔦町和菓子」美麗的店主邱秀熒會和日本同步，隨著季節推出不同的和菓子，她在八田與一的逝世紀念日，耶誕節、中秋節等，因應節日推出不同的和菓子，讓顧客有不同的節慶感受，但節慶相關的和菓子都是「季節限定」，要把握時機。

邱秀熒曾在日本東京百年老店學習製菓技巧，算是很早將日本和菓子引進台灣，蔦町和菓子經營7年，原本在高雄，3年前在八田與一園區經營，她說，八田與一園區日式宿舍經過整修後，呈現日本庭院氛圍，很適合經營和菓子店，不論是平日或假日都在這裡提供給遊客最好的和菓子體驗。

邱秀熒為嘉南大圳開工百年紀念和菓子套餐，苦思數周，以「田」字呈現，代表八田與一的田及嘉南平原廣大的稻田區。而田字格子裏的右上藍色區塊象徵烏山頭水庫的水，左下黃色區塊是水庫灌溉金黃飽滿的稻穗 ，右下綠色的台灣地圖，左上紅色是日本國旗，象徵台日友好情誼，令人為之驚艷也印象深刻。

和菓子展現的是日本的歲時風情，雅緻的名字、精巧的外表、豐富的色彩，還會搭配歲時，使用不同的素材，展現出不同的季節感。西拉雅風管處力推薦遊客在疫情緩和期間到八田與一園區一遊，還能觀賞和品嘗到日本同步的和菓子，享受視覺和味覺的雙重體驗。

八田與一園區蔦町和菓子還有美麗的手工蠟燭，乍看會誤以為是和菓子。記者吳淑玲／攝影
八田與一園區蔦町和菓子還有美麗的手工蠟燭，乍看會誤以為是和菓子。記者吳淑玲／攝影
蔦町和菓子配合時令推出耶誕系列和菓子，和日本同步，是視覺和味覺的享受。記者吳淑玲／攝影
蔦町和菓子配合時令推出耶誕系列和菓子，和日本同步，是視覺和味覺的享受。記者吳淑玲／攝影
八田與一園區景色優美。記者吳淑玲／攝影
八田與一園區景色優美。記者吳淑玲／攝影

日本 八田與一 水庫

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