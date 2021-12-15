影／和日本同步！八田與一園區蔦町「耶誕」和菓子上市

烏山頭水庫旁的八田與一園區裡，「蔦町和菓子」店主邱秀熒搭配歲時，推出「耶誕」系列和菓子，有耶誕鈴噹、耶誕樹、耶誕紅和白色雪花，作法和工法都不一樣，4個顏色用不同工法製作，有季節感也有工藝的特色，口味有紅豆、抹茶、柚子、玫瑰豆沙，旅客不能出國也能夠享受和日本同步的和菓子。

「太美了，捨不得吃吧！」西拉雅風管處委外經營的八田與一園區日式宿舍，「蔦町和菓子」美麗的店主邱秀熒會和日本同步，隨著季節推出不同的和菓子，她在八田與一的逝世紀念日，耶誕節、中秋節等，因應節日推出不同的和菓子，讓顧客有不同的節慶感受，但節慶相關的和菓子都是「季節限定」，要把握時機。

邱秀熒曾在日本東京百年老店學習製菓技巧，算是很早將日本和菓子引進台灣，蔦町和菓子經營7年，原本在高雄，3年前在八田與一園區經營，她說，八田與一園區日式宿舍經過整修後，呈現日本庭院氛圍，很適合經營和菓子店，不論是平日或假日都在這裡提供給遊客最好的和菓子體驗。

邱秀熒為嘉南大圳開工百年紀念和菓子套餐，苦思數周，以「田」字呈現，代表八田與一的田及嘉南平原廣大的稻田區。而田字格子裏的右上藍色區塊象徵烏山頭水庫的水，左下黃色區塊是水庫灌溉金黃飽滿的稻穗 ，右下綠色的台灣地圖，左上紅色是日本國旗，象徵台日友好情誼，令人為之驚艷也印象深刻。