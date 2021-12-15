防疫旅館夯！賦樂旅居、路徒站前館拚轉型

距離年節還剩一個多月，春節返鄉潮讓國內防疫旅館供不應求，不少飯店、旅館陸續投入，仍一房難求。最近位於東區設計型潮旅店賦樂旅居、位居高樓層的路徒PLUS行旅站前館，也轉做防疫旅館，體驗M型化、各具特色，選擇也更多元。

響應政府號召，座落於台北東區精華市中心的賦樂旅居HOTEL PROVERBS Taipei正式加入防疫旅館之列，即日起接受官方Line及官網預訂。賦樂旅居共有5種房型、42間客房，一泊四食(三餐及下午茶)，每房每晚8,500元起，住宿費用還可享Marriott Bonvoy萬豪會員房晚/點數累計。客房間間有窗、備有浴缸，並提供免費電影隨選觀賞、瑜珈墊及HDMI線免費租借；如住宿期間有健身運動需求，預訂豪華客房以上房型即可於房內使用健身車或飛輪等運動器材。

賦樂旅居由知名設計師陳瑞憲操刀，洗鍊奢華的新美學空間，是許多時尚潮流人士的享樂基地。客房最大特色，室空間格局顛覆傳統，沙發區、床區、沐浴區沒有固定位置，處處令人驚艷驚喜；內裝則以紅銅門、黑金石、義大利山水石和胡桃木為元素，搭配手感皮料及細膩織品，建構出既迷幻奢華又沈穩靜謐的氛圍，讓人隔離期間也能狂拍美照上傳IG！

賦樂旅居「防疫旅館住房專案」的另一特色是「一泊四食」，自知名老牌店家到新潮餐飲品牌都涵蓋其中，如阜杭豆漿、欣葉台菜、欣葉日本料理、胡同燒肉、西堤牛排、雙月食品、瓦城等；下午茶甜點則有法朋甜點、東區粉圓、八月堂、Bread Papa 泡芙等，業者強調，「會讓住客天天期待每一餐」。