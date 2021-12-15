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遠雄廣場結合Atome 消費者初體驗先買後付另享回饋

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止遠雄廣場與先買後付品牌Atome合作，提供消費者體驗智能購物新趨勢。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場與先買後付品牌Atome合作，提供消費者體驗智能購物新趨勢。圖／遠雄廣場提供

新北市汐止遠雄廣場與先買後付品牌Atome合作，提供消費者體驗智能購物新趨勢。首次App結帳使用Atome首刷，最高回饋50%，滿1000元現折500元、滿500元現折250元、滿200元現折100元（擇一）。遠雄搶攻年末購物商機，另推更新或下載遠雄廣場App再享600元酬賓禮券（每卡限領一次）。

遠雄廣場總經理溫昆庭說，今年年中疫情對業績衝擊較大，但隨著生日慶及振興券發放，10、11月業績與去年同期比較成長20%。現在與Atome合作，可提供顧客更聰明、更好、更透明的購物與支付方式，不需要辦信用卡，也能享受延遲付款、3期0利率等優點，對遠雄廣場和消費者來說是雙贏。

遠雄廣場與商場內日式料理店福勝亭、定食8、幸福家及斑鳩的窩等美食餐廳聯手，即日起到26日舉辦「知豬常樂 票選人氣豬排定食活動，App會員只要購買指定豬排定食，即可獲得抽獎券，票選心目中最愛的豬排料理，得票最高的品牌將抽出15人，贈送豬排套餐享用券。

距離農曆過年只剩一個多月，遠雄廣場也舉辦「圍爐最強年菜」直播，線上下單購買年菜，另享品牌好禮及遠雄商品百元禮券。今年也有異國料理業者加入，如布娜飛比利時啤酒餐廳「虎虎生風年菜組」，主打經典菜色麻辣小龍蝦及慕尼黑德國豬腳，為圍爐添新意，早鳥優惠價1200元。相關訊息可上臉書iFG遠雄廣場粉絲專頁查詢（https://www.facebook.com/iFGSquare/）。

新北市汐止遠雄廣場與商場內日式料理店福勝亭、定食8、幸福家及斑鳩的窩等美食餐廳聯手，舉辦「知豬常樂 票選人氣豬排定食」活動。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場與商場內日式料理店福勝亭、定食8、幸福家及斑鳩的窩等美食餐廳聯手，舉辦「知豬常樂 票選人氣豬排定食」活動。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場與先買後付品牌Atome合作，提供消費者享受「先買後付」消費新模式。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場與先買後付品牌Atome合作，提供消費者享受「先買後付」消費新模式。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場與先買後付品牌Atome合作，提供消費者體驗智能購物新趨勢。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場與先買後付品牌Atome合作，提供消費者體驗智能購物新趨勢。圖／遠雄廣場提供

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