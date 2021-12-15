僅23席！JOHNNIE WALKER攜手潘政琮舉辦交流會

由JOHNNIE WALKER與潘政琮共同舉辦的「潘上高峰——潘政琮交流會」，即將於12月23日舉辦，僅此一場、僅23席的珍稀名額，能夠與潘政琮近距離交流。專場報名費為10,000元（含潘政琮交流講座，球技教學及Johnnie Walker XR23瓶一組），全數將贊助予「台灣科技公益協進會」；此基金會成立的理念是希望提供更多年輕選手與國際賽事接軌的機會，期能培育出更多未來揚名國際的台灣之光。

2022年將由潘政琮基金會提供六名外卡，並由台灣科技公益協進會推薦六名選手參賽於「潘政琮AJGA青少年錦標賽」（C. T. Pan Junior Championship），此贊助將全數用於補助選手前往美國參加比賽的費用。更多活動細節逕洽服務專線0800-260-123或報名網頁 https://bit.ly/31SDGCu

專場中潘政琮將大方分享個人高爾夫球學習經驗，以及機會難得的現場球技教學，想要一睹潘政琮迷人風采、或是企圖增進自身高爾夫球技能的粉絲們，絕對不容錯過。

蘇格蘭除了是威士忌重鎮之外，同時也是高爾夫球的發源地。在20世紀初期，JOHNNIE WALKER家族第三代傳人亞歷山大‧華克二世爵士，以先進思維與創業家膽識，將JOHNNIE WALKER這個來自蘇格蘭一間小雜貨店的品牌，在1930年代就行銷至全球120多個國家。他不僅是蘇格蘭威士忌邁向全球市場新紀元的最重要推手，他於一次世界大戰戰後不遺餘力地運用自身能力投注於戰後重建，展現領導企業與領袖風範，因此得到英皇喬治五世於1920年親自冊封他爵位，表揚與肯定其為國家所作的貢獻。

同樣地，潘政琮沒有驚人的家世背景與富裕的生長環境，僅以努力不懈的精神與無畏困境的努力為自己開拓一番天地。於就讀華盛頓大學期間參加大學高爾夫賽事共奪得8座冠軍，並於2020年東京奧運獲得高爾夫男子個人銅牌，成為台灣史上首面奧運高爾夫項目獎牌得主，也是亞洲第一位奧運高爾夫項目男子獎牌得主，潘政琮不僅造就自我的嶄新局面，也致力於扶持新人，從2015年開始潘政琮年年返台進行台灣新銳選手的經驗傳承與教學，期間更是成立獎學金，鼓勵嚴謹自律、態度品行優良的年輕選手走上國際舞台。

前者是由蘇格蘭源起、於全世界發光的調和式威士忌；後者則是從台灣為起點、放眼高球體壇的明日之星。無論JOHNNIE WALKER XR系列抑或是潘政琮，儼然已成為「造局者」的代名詞，雙方的合作也即將開創一個歷史新高點。

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