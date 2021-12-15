大人系微醺味！哈根達斯3款「烈酒冰淇淋」新登場

伴隨著年末的派對時光，「哈根達斯」（Häagen-Dazs）冰淇淋特別推出調酒系列新品「焦糖脆餅蘭姆酒冰淇淋」、「愛爾蘭威士忌巧克力脆餅冰淇淋」以及「愛爾蘭威士忌巧克力雪糕」，為派對帶來微醺享受。另外門市限定的冰淇淋火鍋也回歸市場，還有聖誕節蛋糕、雪人盤餐同步登場。

本次推出的「焦糖脆餅蘭姆酒冰淇淋」以牙買加蘭姆酒混搭香草冰淇淋、岩鹽焦糖醬，並佐以香酥脆餅，帶出甜鹹滋味與芬芳酒香，帶來大人專屬的微醺感。「愛爾蘭威士忌巧克力脆餅冰淇淋」精選愛爾蘭威士忌搭上香草冰淇淋，搭配可可脆餅，轉化成柔滑的香氣與層次口感，兩款杯裝均為345元，迷你杯則為115元。至於「愛爾蘭威士忌巧克力雪糕」讓冰淇淋雪糕包覆愛爾蘭威士忌醬，再覆上牛奶巧克力風味脆皮，特調出迷人風采，每支115元。