聽新聞
test
0:00 / 0:00

大人系微醺味！哈根達斯3款「烈酒冰淇淋」新登場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
哈根達斯外帶冰淇淋火鍋套餐，每套2,180元。圖／哈根達斯提供
哈根達斯外帶冰淇淋火鍋套餐，每套2,180元。圖／哈根達斯提供

伴隨著年末的派對時光，「哈根達斯」（Häagen-Dazs）冰淇淋特別推出調酒系列新品「焦糖脆餅蘭姆酒冰淇淋」、「愛爾蘭威士忌巧克力脆餅冰淇淋」以及「愛爾蘭威士忌巧克力雪糕」，為派對帶來微醺享受。另外門市限定的冰淇淋火鍋也回歸市場，還有聖誕節蛋糕、雪人盤餐同步登場。

本次推出的「焦糖脆餅蘭姆酒冰淇淋」以牙買加蘭姆酒混搭香草冰淇淋、岩鹽焦糖醬，並佐以香酥脆餅，帶出甜鹹滋味與芬芳酒香，帶來大人專屬的微醺感。「愛爾蘭威士忌巧克力脆餅冰淇淋」精選愛爾蘭威士忌搭上香草冰淇淋，搭配可可脆餅，轉化成柔滑的香氣與層次口感，兩款杯裝均為345元，迷你杯則為115元。至於「愛爾蘭威士忌巧克力雪糕」讓冰淇淋雪糕包覆愛爾蘭威士忌醬，再覆上牛奶巧克力風味脆皮，特調出迷人風采，每支115元。

冬日限定的「冰淇淋火鍋」也重新回歸市場。使用可可醬搭配各種口味冰淇淋，讓冷熱溫度在舌尖綻放，除了內用方案外，亦提供外帶鍋，並提供全新升級造型，讓民眾在店面或家中都能享受香甜滋味，外帶每套2,180元，內用巧脆冰淇淋鍋則每套999元。另外哈根達斯也應景打造具有濃厚聖誕氛圍的「魔幻森林」冰淇淋蛋糕，以及「Twist馬卡龍冰淇淋禮盒」，各為1,980、1,480元，另外全新盤餐「玩轉假期」與聖代，也都充滿了聖誕元素，陪伴民眾度過佳節。

愛爾蘭威士忌巧克力脆餅冰淇淋，杯裝345元，迷你杯115元。圖／哈根達斯提供
愛爾蘭威士忌巧克力脆餅冰淇淋，杯裝345元，迷你杯115元。圖／哈根達斯提供
焦糖脆餅蘭姆酒冰淇淋，杯裝345元，迷你杯115元。圖／哈根達斯提供
焦糖脆餅蘭姆酒冰淇淋，杯裝345元，迷你杯115元。圖／哈根達斯提供
哈根達斯推出一系列應景的聖誕元素甜品。圖／哈根達斯提供
哈根達斯推出一系列應景的聖誕元素甜品。圖／哈根達斯提供

冰淇淋 愛爾蘭 巧克力

延伸閱讀

桃園處處飄聖誕味 校園布置及美食讓師生充滿聖誕氣息

PAUL聖誕季顏值超高！「草莓聖誕北鼻、巧克魔法樹幹蛋糕」領軍8款法式甜點上市

送RIEDEL經典水晶酒杯！格蘭花格2022新年限量禮盒上市

GODIVA六款冰淇淋驗出致癌物急下架！首發「3點聲明」

相關新聞

88年歷史「黑人牙膏」將消失！母公司宣布明年3月更名

陪伴許多台灣人每天刷牙時光的「黑人牙膏」，幾乎是台灣人共同的記憶，但如今「黑人牙膏」即將消失走入歷史，生產商好來化工宣布...

大人系微醺味！哈根達斯3款「烈酒冰淇淋」新登場

伴隨著年末的派對時光，「哈根達斯」（Häagen-Dazs）冰淇淋特別推出調酒系列新品「焦糖脆餅蘭姆酒冰淇淋」、「愛爾蘭...

彩色小花穿上身！BTS登脫口秀 可愛又時髦

前幾天2022年度色公布，隨著年底腳步接近，許多時尚名人也都紛紛換上符合來年流行趨勢的新衣，搶先展示最新潮流。韓國人氣男...

林又立「華燈初上」復古美 混搭HUBLOT藍調科技運動風

秉持「融合的藝術」（Art of Fusion）精神，大膽創造融合異材質表款的瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT），推出全...

聖誕送禮不踩雷！PChome 24h購物、momo購物網推薦清單

年末過節氛圍帶動聖誕禮品買氣，根據PChome 24h購物統計，12月1日至12月10日全站「聖誕禮盒」熱搜較前一周飆高...

OKmart獨家「潮味決八寶辣醬麵、劉家冠軍牛肉麵」登場

超商聯名鮮食拚美味更要拚特色，OKmart獨家與「潮味決」、台北國際牛肉麵節紅燒組第一名的「劉家牛肉麵」合作，12月推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。