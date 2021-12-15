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大人系微醺味！哈根達斯3款「烈酒冰淇淋」新登場
伴隨著年末的派對時光，「哈根達斯」（Häagen-Dazs）冰淇淋特別推出調酒系列新品「焦糖脆餅蘭姆酒冰淇淋」、「愛爾蘭威士忌巧克力脆餅冰淇淋」以及「愛爾蘭威士忌巧克力雪糕」，為派對帶來微醺享受。另外門市限定的冰淇淋火鍋也回歸市場，還有聖誕節蛋糕、雪人盤餐同步登場。
本次推出的「焦糖脆餅蘭姆酒冰淇淋」以牙買加蘭姆酒混搭香草冰淇淋、岩鹽焦糖醬，並佐以香酥脆餅，帶出甜鹹滋味與芬芳酒香，帶來大人專屬的微醺感。「愛爾蘭威士忌巧克力脆餅冰淇淋」精選愛爾蘭威士忌搭上香草冰淇淋，搭配可可脆餅，轉化成柔滑的香氣與層次口感，兩款杯裝均為345元，迷你杯則為115元。至於「愛爾蘭威士忌巧克力雪糕」讓冰淇淋雪糕包覆愛爾蘭威士忌醬，再覆上牛奶巧克力風味脆皮，特調出迷人風采，每支115元。
冬日限定的「冰淇淋火鍋」也重新回歸市場。使用可可醬搭配各種口味冰淇淋，讓冷熱溫度在舌尖綻放，除了內用方案外，亦提供外帶鍋，並提供全新升級造型，讓民眾在店面或家中都能享受香甜滋味，外帶每套2,180元，內用巧脆冰淇淋鍋則每套999元。另外哈根達斯也應景打造具有濃厚聖誕氛圍的「魔幻森林」冰淇淋蛋糕，以及「Twist馬卡龍冰淇淋禮盒」，各為1,980、1,480元，另外全新盤餐「玩轉假期」與聖代，也都充滿了聖誕元素，陪伴民眾度過佳節。
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