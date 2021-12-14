快訊

新疆官方公布恐怖襲擊片段 縱火、開槍、開車碾壓等畫面首曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彩色小花穿上身！BTS登脫口秀 可愛又時髦

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
BTS全員以Saint Laurent 2022春夏男士系列服裝現身詹姆斯柯登深夜秀節目。圖／Saint Laurent提供
BTS全員以Saint Laurent 2022春夏男士系列服裝現身詹姆斯柯登深夜秀節目。圖／Saint Laurent提供

前幾天2022年度色公布，隨著年底腳步接近，許多時尚名人也都紛紛換上符合來年流行趨勢的新衣，搶先展示最新潮流。韓國人氣男團BTS防彈少年團最近參加詹姆斯柯登深夜秀 (The Late Late Show with James Corden)時，就換上了明年春夏系列的男裝，用彩色花朵印花與帶著搖滾慵懶風格的設計，展現瀟灑有型的時尚態度。

BTS全員以Saint Laurent 2022春夏男士系列服裝現身詹姆斯柯登深夜秀節目，在此系列中有許多高彩度的絨面材質或花朵印花圖騰設計，像是Jung Kook和V示範的款式，格外能展現出男性的優雅與性感魅力。其他用色鮮明的襯衫、夾克等，也都特別有搶眼的舞台效果。

Paul Smith 2022春夏男裝中同樣也有多款花朵印花服飾，特別是不同色調所打造而成的向日葵襯衫、針織衫等，不只很有春季百花盛開的活力氛圍，圖騰的柔和筆觸與配色也保留了優雅的藝術氣息。

Paul Smith 2022春夏男裝中同樣也有多款花朵印花服飾，圖騰柔和筆觸與配色也保留了優雅的藝術氣息。圖／Paul Smith提供
Paul Smith 2022春夏男裝中同樣也有多款花朵印花服飾，圖騰柔和筆觸與配色也保留了優雅的藝術氣息。圖／Paul Smith提供
Paul Smith 2022春夏男裝中同樣也有多款花朵印花服飾，圖騰柔和筆觸與配色也保留了優雅的藝術氣息。圖／Paul Smith提供
Paul Smith 2022春夏男裝中同樣也有多款花朵印花服飾，圖騰柔和筆觸與配色也保留了優雅的藝術氣息。圖／Paul Smith提供
Paul Smith 2022春夏男裝中同樣也有多款花朵印花服飾，圖騰柔和筆觸與配色也保留了優雅的藝術氣息。圖／Paul Smith提供
Paul Smith 2022春夏男裝中同樣也有多款花朵印花服飾，圖騰柔和筆觸與配色也保留了優雅的藝術氣息。圖／Paul Smith提供
Saint Laurent 2022春夏男士系列有許多高彩度的絨面材質或花朵印花圖騰設計。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent 2022春夏男士系列有許多高彩度的絨面材質或花朵印花圖騰設計。圖／Saint Laurent提供

BTS

延伸閱讀

Twitter首度揭曉台灣2021年度熱門話題！BTS穩居人氣王

BTS防彈少年團開通個人IG刷新人氣排行！2021韓國男偶像 IG粉絲追蹤數排行公開，冠軍得主是他

2021年熱搜K-POP偶像是他！BTS、BLACKPINK再次霸榜　「一人女團」IU殺進前十

K-POP王者是他們不意外！Spotify公布2021年「全球播放量最高」韓流歌曲　你家愛豆上榜了嗎？

相關新聞

88年歷史「黑人牙膏」將消失！母公司宣布明年3月更名

陪伴許多台灣人每天刷牙時光的「黑人牙膏」，幾乎是台灣人共同的記憶，但如今「黑人牙膏」即將消失走入歷史，生產商好來化工宣布...

彩色小花穿上身！BTS登脫口秀 可愛又時髦

前幾天2022年度色公布，隨著年底腳步接近，許多時尚名人也都紛紛換上符合來年流行趨勢的新衣，搶先展示最新潮流。韓國人氣男...

林又立「華燈初上」復古美 混搭HUBLOT藍調科技運動風

秉持「融合的藝術」（Art of Fusion）精神，大膽創造融合異材質表款的瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT），推出全...

聖誕送禮不踩雷！PChome 24h購物、momo購物網推薦清單

年末過節氛圍帶動聖誕禮品買氣，根據PChome 24h購物統計，12月1日至12月10日全站「聖誕禮盒」熱搜較前一周飆高...

OKmart獨家「潮味決八寶辣醬麵、劉家冠軍牛肉麵」登場

超商聯名鮮食拚美味更要拚特色，OKmart獨家與「潮味決」、台北國際牛肉麵節紅燒組第一名的「劉家牛肉麵」合作，12月推出...

前所未見的外觀、前所未聞的宏亮：百達翡麗5750P三問

百達翡麗（Patek Philippe）於12月14日台北時間下午4點舉辦全球線上發表會，推出耗時三年研發的「先進研究」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。