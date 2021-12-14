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彩色小花穿上身！BTS登脫口秀 可愛又時髦
前幾天2022年度色公布，隨著年底腳步接近，許多時尚名人也都紛紛換上符合來年流行趨勢的新衣，搶先展示最新潮流。韓國人氣男團BTS防彈少年團最近參加詹姆斯柯登深夜秀 (The Late Late Show with James Corden)時，就換上了明年春夏系列的男裝，用彩色花朵印花與帶著搖滾慵懶風格的設計，展現瀟灑有型的時尚態度。
BTS全員以Saint Laurent 2022春夏男士系列服裝現身詹姆斯柯登深夜秀節目，在此系列中有許多高彩度的絨面材質或花朵印花圖騰設計，像是Jung Kook和V示範的款式，格外能展現出男性的優雅與性感魅力。其他用色鮮明的襯衫、夾克等，也都特別有搶眼的舞台效果。
Paul Smith 2022春夏男裝中同樣也有多款花朵印花服飾，特別是不同色調所打造而成的向日葵襯衫、針織衫等，不只很有春季百花盛開的活力氛圍，圖騰的柔和筆觸與配色也保留了優雅的藝術氣息。
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