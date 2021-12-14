林又立「華燈初上」復古美 混搭HUBLOT藍調科技運動風

秉持「融合的藝術」（Art of Fusion）精神，大膽創造融合異材質表款的瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT），推出全新Big Bang Unico尊爵藍計時碼表系列，結合品牌獨門的皇金（King gold）、鈦金屬和藍色高科技陶瓷材質，備有44毫米、42毫米共8種型號，令人注目的神秘沉穩藍色時標、面盤和小表盤，以及延伸同色系藍色立體刻紋飾黑邊橡膠表帶。今（12月14）日舉辦上市發表會，晉升老闆娘的名模林又立特地以「華燈初上」復古的造型現身記者會，混搭全新皇金款的Big Bang Unico尊爵藍計時碼表，笑說買精品犒賞自己這種「心靈的健康保養」絕對不能少。

今天為HUBLOT，林又立穿上久違的高跟鞋，表示自己一開始有酒醉的感覺，像是回到15年前剛出道時。她說犒賞自己除了有益心理健康，其實在當下流行的穿搭中，搭配設計獨特的表款，更能美出獨特的自我。喜歡運動也喜歡高科技的她對宇舶的新表讚不絕口，陶瓷表圈配上金屬的搭配，「運動、性能跟高科技，簡直就是我的化身！」

全系列Big Bang Unico尊爵藍計時碼表均為72枚零件組成的三明治表殼，藍陶瓷表圈款搭配堅韌輕盈的五級鈦金屬與皇金表殼，後者是品牌結合18K黃金與鉑金的專利貴金屬合金，流露王者風範的耀眼色澤。表殼金屬更可明顯呈現包括噴砂、緞面處理與抛光打磨等多重技法，光影層次分明。全新搭配藍色陶瓷的款式，比起以往全金屬表圈，更顯低調奢華。

系列計時碼表搭載品牌研發自製的HUB1280 UNICO機芯。UNICO之名源於「Unique」，展現宇舶表追求的「獨一無二」的品牌精神；UNICO導柱輪飛返計時機芯，具有72小時動力儲存功能，鏤空表盤讓人可正面鑑賞機械美感與精密複雜的結構。