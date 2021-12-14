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林又立「華燈初上」復古美 混搭HUBLOT藍調科技運動風

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
林又立配戴HUBLOT BIG BANG UNICO 42毫米皇金藍陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供
林又立配戴HUBLOT BIG BANG UNICO 42毫米皇金藍陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供

秉持「融合的藝術」（Art of Fusion）精神，大膽創造融合異材質表款的瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT），推出全新Big Bang Unico尊爵藍計時碼表系列，結合品牌獨門的皇金（King gold）、鈦金屬和藍色高科技陶瓷材質，備有44毫米、42毫米共8種型號，令人注目的神秘沉穩藍色時標、面盤和小表盤，以及延伸同色系藍色立體刻紋飾黑邊橡膠表帶。今（12月14）日舉辦上市發表會，晉升老闆娘的名模林又立特地以「華燈初上」復古的造型現身記者會，混搭全新皇金款的Big Bang Unico尊爵藍計時碼表，笑說買精品犒賞自己這種「心靈的健康保養」絕對不能少。

今天為HUBLOT，林又立穿上久違的高跟鞋，表示自己一開始有酒醉的感覺，像是回到15年前剛出道時。她說犒賞自己除了有益心理健康，其實在當下流行的穿搭中，搭配設計獨特的表款，更能美出獨特的自我。喜歡運動也喜歡高科技的她對宇舶的新表讚不絕口，陶瓷表圈配上金屬的搭配，「運動、性能跟高科技，簡直就是我的化身！」

全系列Big Bang Unico尊爵藍計時碼表均為72枚零件組成的三明治表殼，藍陶瓷表圈款搭配堅韌輕盈的五級鈦金屬與皇金表殼，後者是品牌結合18K黃金與鉑金的專利貴金屬合金，流露王者風範的耀眼色澤。表殼金屬更可明顯呈現包括噴砂、緞面處理與抛光打磨等多重技法，光影層次分明。全新搭配藍色陶瓷的款式，比起以往全金屬表圈，更顯低調奢華。

系列計時碼表搭載品牌研發自製的HUB1280 UNICO機芯。UNICO之名源於「Unique」，展現宇舶表追求的「獨一無二」的品牌精神；UNICO導柱輪飛返計時機芯，具有72小時動力儲存功能，鏤空表盤讓人可正面鑑賞機械美感與精密複雜的結構。

而配備的「ONE CLICK」單鍵快拆表帶裝置，設計靈感源於汽車安全帶，拆換容易，品牌並提供鱷魚皮、義大利頂級Schedoni皮革、小牛皮和科技魔鬼氈等多種材質各種顏色的表帶，可隨心所欲變換造型，整款腕錶的構思和設計將宇舶DNA – 運動、性能、高科技 – 表達地淋漓盡致。

HUBLOT推出BIG BANG UNICO尊爵藍計時碼表系列。圖／宇舶表提供
HUBLOT推出BIG BANG UNICO尊爵藍計時碼表系列。圖／宇舶表提供
BIG BANG UNICO鈦金藍陶瓷計時碼表，61萬9,000元，備有44毫米與42毫米兩種尺寸可選。圖／宇舶表提供
BIG BANG UNICO鈦金藍陶瓷計時碼表，61萬9,000元，備有44毫米與42毫米兩種尺寸可選。圖／宇舶表提供
林又立配戴HUBLOT BIG BANG UNICO 42毫米皇金藍陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供
林又立配戴HUBLOT BIG BANG UNICO 42毫米皇金藍陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供
BIG BANG UNICO皇金藍陶瓷計時碼表，114萬2,000元，備有44毫米與42毫米兩種尺寸可選。圖／宇舶表提供
BIG BANG UNICO皇金藍陶瓷計時碼表，114萬2,000元，備有44毫米與42毫米兩種尺寸可選。圖／宇舶表提供
林又立配戴HUBLOT BIG BANG UNICO 42毫米皇金藍陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供
林又立配戴HUBLOT BIG BANG UNICO 42毫米皇金藍陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供
BIG BANG UNICO皇金藍計時碼表，124萬元，備有44毫米與42毫米2種尺寸可選。圖／宇舶表提供
BIG BANG UNICO皇金藍計時碼表，124萬元，備有44毫米與42毫米2種尺寸可選。圖／宇舶表提供
BIG BANG UNICO 鈦金藍計時碼表，58萬6,000元，備有44毫米與42毫米2種尺寸可選。圖／宇舶表提供
BIG BANG UNICO 鈦金藍計時碼表，58萬6,000元，備有44毫米與42毫米2種尺寸可選。圖／宇舶表提供
HUBLOT推出BIG BANG UNICO尊爵藍計時碼表系列。圖／宇舶表提供
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品牌 義大利

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