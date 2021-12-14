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聖誕送禮不踩雷！PChome 24h購物、momo購物網推薦清單

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物開跑「年末接力趴」全站下殺3.1折起，首波搶搭聖誕節熱潮，攜手多大品牌祭優惠。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物開跑「年末接力趴」全站下殺3.1折起，首波搶搭聖誕節熱潮，攜手多大品牌祭優惠。圖／PChome 24h購物提供

年末過節氛圍帶動聖誕禮品買氣，根據PChome 24h購物統計，12月1日至12月10日全站「聖誕禮盒」熱搜較前一周飆高5倍，其中又以美妝保養類最受矚目，「居家美型單品」如保養香氛、擴香儀、護手霜等系列商品買氣熱絡，歐舒丹、理膚寶水、蘭蔻、Jo Ｍalone等品牌熱搜次數竄升，顯見消費者熱衷年末寵愛呵護話題，相關商品適合自用或作為聖誕禮物，躍升年末採購首選。momo購物網「聖誕禮物」躍升近期熱搜關鍵字，12月至今熱搜約70萬次。

PChome 24h購物即日起至明年1月3日熱鬧開跑「年末接力趴」全站下殺3.1折起，並祭出多檔加碼活動，12月26日前單筆消費滿2,022元可登記抽LA MER海洋拉娜濃縮精華高滲透直導膜（市價5,900元）；明年1月3日前單筆消費滿888元登記抽16,888 P幣。

下周即是聖誕節，PChome 24h購物分享交換禮物攻略，依5大情境精選推薦商品，不論是閨蜜網美趴、團體派對、學校交換禮物或兒童聖誕禮物，都能一次搞定，更集結紅綠聖誕造型商品；同時攜手眾多一線品牌強打限定優惠，12月26日前下單任天堂指定商品「PChome限定瑪莉歐聖誕禮物箱」配送到家；樂高全館消費滿額抽萬元豪禮、滿額加贈限量滑雪聖誕老人；12月15日起歐舒丹全館7.9折、滿額加碼送P幣；12月16日至明年1月4日下單指定美妝滿1,212元登記抽Dyson直捲髮造型器；12月20日至12月26日限時7天PORTER精選商品7折起、滿5,000元現折500元。

此外，PChome 24h購物更推出「聖誕有你，不留遺憾」公益活動，藉聖誕節傳遞心意、透過線上物資捐贈平台 iGoods愛物資媒合相關公益單位，將所需物資捐出作為聖誕禮物，上線後短時間內物資募集數超標，全數額滿反應熱烈。

momo購物網即日起推出「聖誕節送禮清單」活動，從聖誕限定、momo獨家、話題熱點出發，精選多項實用、高質感好物5折起，並貼心規畫300元、500元、1000元、2000元等4個價格帶的創意交換禮物專區，集結MK零錢鑰匙卡包、OSIM暖摩枕漫威限定款、SNOOPY復刻黑白馬克杯、冬季限定款擴香瓶等商品。

現代人重視儀式感，節慶送禮除了講究實用，商品的附加價值更是觸動心弦的關鍵，momo購物網根據往年聖誕節銷售觀察，女性會員關注的商品與「美麗」、「時尚」元素息息相關，聖誕送禮可鎖定彩妝髮品、精品配飾、輕奢包款等，像是momo購物網獨家「Dyson Supersonic HD03吹風機限量全桃紅色禮盒組」全桃紅色Dyson Supersonic HD03吹風機禮盒組、搶搭時下超夯影劇話題的「LANCOME蘭蔻版絕對完美唇膏－艾蜜莉在巴黎限定版」、款式多樣又百搭的CHARLES & KEITH短夾或小包款等。

男性會員展現出對「科技型男」的嚮往，3C家電、流行服飾、男性專屬香水或保養等皆為聖誕送禮好選擇，推薦高質感的萬寶龍名片夾、新型OLED款式任天堂Switch OLED白色主機、聖誕限定品木宣言熱銷明星四件組（時尚灰）等。

momo購物網「聖誕節送禮清單」規畫300～2,000元創意禮物專區，讓送禮毫無頭緒或參加隨機交換禮物活動的消費者輕鬆選到心儀好物，像是「康寧餐具SNOOPY復刻黑白馬克杯」活動價399元、「cocodor冬季限定款擴香瓶2入組」活動價518元、「Michael Kors零錢鑰匙卡包」活動價1,211元、「innisfree綠色聖誕護手霜滋潤組」活動價430元、「OSIM暖摩枕漫威限定款」活動價2,212元等。

「Bone原木擴香台禮物組－聖誕特別版」，PChome 24h購物即日起至12月31日特價499元。圖／PChome 24h購物提供
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cocodor冬季限定款擴香瓶2入組，momo購物網活動價518元。圖／momo購物網提供
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「sun-star日本進口鬼滅之刃必買實用組（典藏版）」，PChome 24h購物即日起至12月31日特價499元。圖／PChome 24h購物提供
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CHARLES & KEITH短夾／小包，momo購物網指定多款任選，活動價990元。圖／momo購物網提供
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「J-bedtime法蘭絨披肩毯」推出聖誕森林、聖誕麋鹿款，PChome 24h購物即日起至12月31日兩件組特價688元。圖／PChome 24h購物提供
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momo購物網打造「聖誕節送禮清單」活動，精選多項聖誕限定、momo獨家、話題熱點質感好物5折起。圖／momo購物網提供
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Michael Kors零錢鑰匙卡包，momo購物網指定多款任選，活動價1,211元。圖／momo購物網提供
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Ｄyson Supersonic HD03吹風機限量全桃紅色禮盒組，內含圓形髮梳及順髮梳，momo購物網活動價11,999元。圖／momo購物網提供
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LANCOME蘭蔻絕對完美唇膏－艾蜜莉在巴黎限定版，momo購物網活動價1,200元。圖／momo購物網提供
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OSIM暖摩枕漫威限定款，momo購物網活動價2,212元。圖／momo購物網提供
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PChome 24h購物公開2021最實用「聖誕交換禮物攻略」，精選商品下殺特惠、滿足各種場合一站購足送到家。圖／PChome 24h購物提供
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ORIGINS品木宣言熱銷明星四件組（時尚灰），momo購物網活動價1,600元。圖／momo購物網提供
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PChome獨家「L’OCCITANE 歐舒丹豐收限定版馬鞭草身體保養禮盒」，12月15日至明年1月3日下殺5.2折、聖誕跨年限定優惠1,700元，限量售完為止。圖／PChome 24h購物提供
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「新北歡樂耶誕城 X 美德醫用口罩」紅吱吱、金勾貝款，PChome 24h購物即日起成人或兒童款3件組特價597元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
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