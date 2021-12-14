聖誕送禮不踩雷！PChome 24h購物、momo購物網推薦清單

年末過節氛圍帶動聖誕禮品買氣，根據PChome 24h購物統計，12月1日至12月10日全站「聖誕禮盒」熱搜較前一周飆高5倍，其中又以美妝保養類最受矚目，「居家美型單品」如保養香氛、擴香儀、護手霜等系列商品買氣熱絡，歐舒丹、理膚寶水、蘭蔻、Jo Ｍalone等品牌熱搜次數竄升，顯見消費者熱衷年末寵愛呵護話題，相關商品適合自用或作為聖誕禮物，躍升年末採購首選。momo購物網「聖誕禮物」躍升近期熱搜關鍵字，12月至今熱搜約70萬次。

PChome 24h購物即日起至明年1月3日熱鬧開跑「年末接力趴」全站下殺3.1折起，並祭出多檔加碼活動，12月26日前單筆消費滿2,022元可登記抽LA MER海洋拉娜濃縮精華高滲透直導膜（市價5,900元）；明年1月3日前單筆消費滿888元登記抽16,888 P幣。

下周即是聖誕節，PChome 24h購物分享交換禮物攻略，依5大情境精選推薦商品，不論是閨蜜網美趴、團體派對、學校交換禮物或兒童聖誕禮物，都能一次搞定，更集結紅綠聖誕造型商品；同時攜手眾多一線品牌強打限定優惠，12月26日前下單任天堂指定商品「PChome限定瑪莉歐聖誕禮物箱」配送到家；樂高全館消費滿額抽萬元豪禮、滿額加贈限量滑雪聖誕老人；12月15日起歐舒丹全館7.9折、滿額加碼送P幣；12月16日至明年1月4日下單指定美妝滿1,212元登記抽Dyson直捲髮造型器；12月20日至12月26日限時7天PORTER精選商品7折起、滿5,000元現折500元。

此外，PChome 24h購物更推出「聖誕有你，不留遺憾」公益活動，藉聖誕節傳遞心意、透過線上物資捐贈平台 iGoods愛物資媒合相關公益單位，將所需物資捐出作為聖誕禮物，上線後短時間內物資募集數超標，全數額滿反應熱烈。

momo購物網即日起推出「聖誕節送禮清單」活動，從聖誕限定、momo獨家、話題熱點出發，精選多項實用、高質感好物5折起，並貼心規畫300元、500元、1000元、2000元等4個價格帶的創意交換禮物專區，集結MK零錢鑰匙卡包、OSIM暖摩枕漫威限定款、SNOOPY復刻黑白馬克杯、冬季限定款擴香瓶等商品。

現代人重視儀式感，節慶送禮除了講究實用，商品的附加價值更是觸動心弦的關鍵，momo購物網根據往年聖誕節銷售觀察，女性會員關注的商品與「美麗」、「時尚」元素息息相關，聖誕送禮可鎖定彩妝髮品、精品配飾、輕奢包款等，像是momo購物網獨家「Dyson Supersonic HD03吹風機限量全桃紅色禮盒組」全桃紅色Dyson Supersonic HD03吹風機禮盒組、搶搭時下超夯影劇話題的「LANCOME蘭蔻版絕對完美唇膏－艾蜜莉在巴黎限定版」、款式多樣又百搭的CHARLES & KEITH短夾或小包款等。

男性會員展現出對「科技型男」的嚮往，3C家電、流行服飾、男性專屬香水或保養等皆為聖誕送禮好選擇，推薦高質感的萬寶龍名片夾、新型OLED款式任天堂Switch OLED白色主機、聖誕限定品木宣言熱銷明星四件組（時尚灰）等。