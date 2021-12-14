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OKmart獨家「潮味決八寶辣醬麵、劉家冠軍牛肉麵」登場

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
OKmart新推出「劉家冠軍紅燒牛肉」，售價99元。圖／OKmart提供
OKmart新推出「劉家冠軍紅燒牛肉」，售價99元。圖／OKmart提供

超商聯名鮮食拚美味更要拚特色，OKmart獨家與「潮味決」、台北國際牛肉麵節紅燒組第一名的「劉家牛肉麵」合作，12月推出「潮味決八寶辣醬麵」與「劉家冠軍紅燒牛肉麵」，讓饕客們全天候都能品嘗名店美食。

OKmart新推出的「劉家冠軍紅燒牛肉」嚴選牛腱肉以紅燒滷煮，口感軟嫩順口，售價99元；「潮味決八寶辣醬麵」使用潮味決秘製辣醬，多樣食材拌合烹煮而成，香中帶辣，鹹香入味，售價79元。

隨著氣溫逐漸轉涼，超商溫暖鮮食業績提升，根據OKmart門市業績顯示，湯麵類鮮食、自煮餐等商品業績提升至少2成。OKmart在三級警戒停止販售的OKCOOK自煮系列，於疫情降級後再度成為消費者便利暖胃的最佳選擇，OKCOOK自煮系列顛覆以往消費者對便利商店只能買到微波食品的印象，強調自煮DIY的樂趣，其中銷售排行前三名分別為「農心辛拉麵餐」、「農心魷魚海鮮味湯麵餐」及「Paldo起士拉麵餐」。

OKmart的OKCOOK自煮系列，強調自煮DIY的樂趣，銷售排行前三名分別為「農心辛拉麵餐」、「農心魷魚海鮮味湯麵餐」及「Paldo起士拉麵餐」。圖／OKmart提供
OKmart的OKCOOK自煮系列，強調自煮DIY的樂趣，銷售排行前三名分別為「農心辛拉麵餐」、「農心魷魚海鮮味湯麵餐」及「Paldo起士拉麵餐」。圖／OKmart提供
OKmart的OKCOOK自煮系列，強調自煮DIY的樂趣，銷售排行前三名分別為「農心辛拉麵餐」、「農心魷魚海鮮味湯麵餐」及「Paldo起士拉麵餐」。圖／OKmart提供
OKmart的OKCOOK自煮系列，強調自煮DIY的樂趣，銷售排行前三名分別為「農心辛拉麵餐」、「農心魷魚海鮮味湯麵餐」及「Paldo起士拉麵餐」。圖／OKmart提供
OKmart新推出「潮味決八寶辣醬麵」，售價79元。圖／OKmart提供
OKmart新推出「潮味決八寶辣醬麵」，售價79元。圖／OKmart提供

超商 拉麵 疫情

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