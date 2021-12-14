前所未見的外觀、前所未聞的宏亮：百達翡麗5750P三問

百達翡麗（Patek Philippe）於12月14日台北時間下午4點舉辦全球線上發表會，推出耗時三年研發的「先進研究」系列三問腕表編號5750P。這枚全球限量15只的三問，為需申請才能訂購頂級複雜功能表款，全新獨門的宏亮聲響裝置FORTISSIMO “ff”，以19世紀骨董留聲機為靈感；而表盤設計和機芯裝飾更有別以往，是百達翡麗前所未見。

這枚編號5750P三問腕表研發的目標在於提升報時聲響的音量。「對我而言，三問的聲音有兩個重點，一個是聲量（Volume）、一個是聲音的和諧度（Harmony），」全球總裁Thierry Stern表示，對於下個世代來說，三問的研發需兩者兼具，也因此百達翡麗從聲量開始著手，這也是整個鐘表產業一直以來的挑展，「這枚三問腕表的重點在於聲量，因此建議配戴在手腕上再啟動，音色之美才能更完整，」Thierry Stern說，「報時聲之和諧對我來說還可更臻完美，但在百達翡麗我們一步一步踏穩再前進，這就是我們的先進研究（Advanced research）。」

○●FORTISSIMO裝置○●

品牌研發部（head of research & development）的主管Philip Barat解說，靈感來自1887年愛迪生發明的機械留聲機的FORTISSIMO裝置，主要是由一個貌似音叉（Tuning fork）的金屬槓桿和一片藍寶石水晶玻璃組成，藍寶石水晶玻璃震動所發出的聲波會從複合材質絕緣圍邊的四個聲孔流瀉而出，再流傳出表殼，能忠實地放大聲音而無損優美的音質。

音槌敲打簧片發出聲音，在留聲機中是由馬達和金屬針擔任這個發聲的任務，而留聲機的膜板的功能則由藍寶石水晶玻璃薄片擔任，槓桿的設計微型化，四個聲孔的功能則如留聲機上百合花造型的蓬頭。因為共振的面積變大了，音量也變大，如此一來，這個裝在表底蓋上的FORTISSIMO裝置也獨立於機芯、表殼之外。比起配備相同三問機制的表款，擁有FORTISSIMO裝置的5750P三問腕表，聲量可以傳遞達6倍遠之處。

雖然原理相近，但在於要將一個立體的裝置濃縮於一個水平的FORTISSIMO裝置和水晶玻璃片上有其難度，更大的挑戰在於準確的計算到這片藍寶石玻璃擺動晶圓和底蓋的距離，讓聲音能夠放大 – 距離過遠會使聲音的能量在傳遞過程中損失過多，太近的話，藍寶石玻璃晶圓在擺動的過程中就會和底蓋碰撞。選用藍寶石玻璃除了穩定耐用，同時其通透也能確保機芯運作一覽無遺。

為與全新的FORTISSIMO裝置相輔相成，所搭載的R 27 PS機芯也在細節上精進。原本以鋼製造的音槌改成鉑金，敲擊聲響更為柔和輕盈，同時原本的22K微型自動盤則改用鉑金製作，以更高的密度可以較薄的設計下提供足夠的動力。這枚腕表共有4個全新專利，包括FORTISSIMO裝置，以及光是打磨就需要4個小時的鉑金音槌。

○●百達翡麗前所未見的表盤與機芯裝飾○●

編號5750P三問腕表雖是以2017年推出的三問型號5178G腕表為基礎。白金表盤三角尖刺的鏤空圖騰設計是以1960年度骨董車為靈感，如蛇般蜷曲的的背景襯托下更顯層次分明。小秒盤和表盤同樣採用鏤空的設計，不是指針而是用小盤轉動，上面的三角形指示秒的走時。為了容納FORTISSIMO裝置，5750P三問腕表比5178腕表稍微厚了0.57毫米。如同所以百達翡麗鉑金腕表，因為焊接不易，表殼從一整塊鉑金鑄造，光是4個表耳就需6小時人手打磨，並下方6點鐘位置裝飾一顆鑽石。