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1台超越40種廚房工具！Vitamix超跑級調理機快速變出營養年菜

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
即日起至2022年1月17日，凡選購Vitamix A系列超跑級調理機並完成登錄，即可獲得Vitamix專用多功能旅行袋。圖／大侑貿易提供
即日起至2022年1月17日，凡選購Vitamix A系列超跑級調理機並完成登錄，即可獲得Vitamix專用多功能旅行袋。圖／大侑貿易提供

現代人越來越注重健康養生，吃下肚的食物也格外細心挑選、以最適當的方式調理，希望能保存最多營養，吃得好也吃得巧。接近農曆過年，好的調理機不但可以方便製作好吃的年節料理，還可以增進家人的健康，並且增加烹飪的樂趣和效率。全球調理機品牌Vitamix正逢百周年慶，台灣總代理大侑貿易公司特別提供獨家紀念好禮回饋消費者，即日起至2022年1月17日，凡選購A系列超跑級調理機，並於2022年1月24日前在官網完成保固登錄，即可獲得Vitamix專用多功能旅行袋，選購A3500i另有機會獲得保溫保冷袋或紀念不銹鋼蛋型保溫杯。

養生達人陳月卿分享，因先生蘇起罹癌而開始研究全植物全營養飲食，20多年前接觸Vitamix調理機，用調理機製作精力湯為先生調養身體，也為全家人帶來更多飲食樂趣。過年時，陳月卿也會用調理機製作各種點心、調製醬料，像是年糕、蘿蔔糕、海鮮濃湯等，尤其喜歡用調理機製作無添加的芝麻醬、杏仁醬，還可延伸變化成各種好吃又營養豐富的過年小點心、甜湯；平常也可以用調理機打果汁、植物奶、冰沙、冰淇淋，全家都吃得健康又開心。

選購調理機時，除了馬力，還要注意容杯與刀組，Vitamix超跑級調理機搭載最高19段變速、多種料理模式、航太級雷射切割鋼刀及Tritan材質容杯，品質堅固耐用，1台超越40種廚房工具。購買時除了隨附調理機專用食譜，還有免費獨家的全營養教室課程，讓消費者快速上手創作美味健康的料理。

蘇起

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