偽出國去！腳踏車品牌改裝老宅 讓人一秒到日本

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聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
tokyobike新門市落腳新富町文化市場的獨棟木造日式建築。圖／tokyobike提供
tokyobike新門市落腳新富町文化市場的獨棟木造日式建築。圖／tokyobike提供

被封為「最文青單車」的tokyobike因為原先民生東路租約到期，在日前悄悄搬離原址，改落腳於台北萬華新富町文化市場。跟上改建老屋的風潮，tokyobike也把原先的木造建築重新翻修，賦予溫暖明亮質感，獨特的氛圍彷彿讓人置身日本昭和時代，頗有「偽出國」之感。

tokyobike在台灣經營七年，也是全世界第一個以單車咖啡廳為特色的市場。過去也經常與在地插畫家、服裝品牌、花藝師合作，因此被封為「文青單車」。而在搬離原址時，tokyobike延續了一貫調性，選在新富町文化市場的獨棟木造日式建築，當作新店面。這棟建築在日據時代是被作為辦公與住宿地點，目前已成市定古蹟。所以在裝潢上必須符合規則，還融入tokyobike現代日本、極簡的風格。在整體設計上我們運用許多淺色、透明、俐落的金屬感，但不會過於冷調。南側的黑色布簾裝設，還帶出了京都風，加上不可更動的拉門與儲藏櫃，更讓人感受到濃濃懷舊氛圍。

全新的tokyobike café餐點還結合了台灣小吃。圖／tokyobike提供
全新的tokyobike café餐點還結合了台灣小吃。圖／tokyobike提供

品牌台灣的經營者與日本的品牌創始人金井一郎，都非常在意tokyobike是否能與各地文化多元結合。所以tokyobike café就祭出與東三水街市場、新富市場在地店家合作的限定漢堡源味香素鬆蛋堡、大豐魚丸雙鮮蛋堡。源味香的素香鬆比起肉鬆口感更加香脆，讓蛋奶素者又多了一個美味的選項；而知名的艋舺大豐魚丸店的招牌「炸旗魚丸」與「炸花枝丸」更與漢堡結合，創造意想不到的Q感鮮味。

tokyobike新門市內裝有著濃濃懷舊感。圖／tokyobike提供
tokyobike新門市內裝有著濃濃懷舊感。圖／tokyobike提供

tokyobike新門市的風格，讓人彷彿回到了日本昭和時代。圖／tokyobike提供
tokyobike新門市的風格，讓人彷彿回到了日本昭和時代。圖／tokyobike提供

日式建築 單車 日本

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