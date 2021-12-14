逛特賣抗漲！忠孝SOGO家用名品3折起每件動輒省數千元

疫情年讓家用商機需求大爆發，周年慶後SOGO忠孝館今日起至12月26日在12樓活動會館再推出「WEDGWOOD寢具暨WMF鍋具聯合特賣會」，現場各式寢具、鍋具3折起，同時特家集團也推出世界各國家居名品，從寢具香氛、餐廚生活、日用收納與生活家電，季末回饋2折起，還有每日一物驚喜價，想趁年底前居家佈置換新迎新年的民眾可趁機撿便宜。

物價齊漲，知名品牌特賣會當然更吸人目光，現場像是WEDGWOOD精選純棉刺繡雙人四件式床組原價14,800元，特價6,980元；WEDGWOOD超細纖維抗菌雙人舒眠被80*210cm原價4,980元，特價1,490元。WMF不鏽鋼炒鍋36cm原價6,980元，特價1,750元(限量30組)；WMF PERFECT-PLUS V2快力鍋22cm6.5L原價15,800元，特價7,900元(限量10組)。

每日一物像是12月15日有WMF GALAPLUS鍋具三件套組福利品原價15,800元，特價2,680元(限量15組)；12月16日有WINIX 10坪空氣清淨機AAPU300原價7,990元，特價3,590元(限量50組)；12月17日WEDGWOOD英倫野莓天絲兩用被套床包組/雙人原價16,980元，特價5,980元(雙人/加大合計50組)。12月20日Wedgwood超細纖維抗菌枕原價1,980元，特價399元(限量100組)，有需求者趁此時入手最超值。

禮客Outlet也看準年底耶誕跨年購物需求，內湖店、公館店即日起至1月3日推出「耶誕跨年慶活動」，內湖店推出單筆滿6,000送300，會員單筆滿3,000再送「215歐廚Café & Bar美式咖啡+點心」；公館店單筆滿3,000送100，單筆滿3,000也有滿額小禮。