時尚仙人蒂妲史雲頓當評審 香奈兒頒發首屆卓越大獎

香奈兒於今年三月份宣布成立香奈兒文化基金（CHANEL Culture Fund），藉此支持不同領域的新銳藝術家，並且與全球各地藝文機構、博物館展開合作，以藝術文化的角度探討多種議題，激發更多對於創意、美感、品味等多樣化的想像與創造力。

而在基金會主要發展項目中，首屆的「CHANEL Next Prize」卓越大獎近日公布10位得獎者，分別是韓國音樂人鄭在日Jung Jae-II、由藝術家Hana Omori和Isabel Ramos、Tanya Cruz組成的藝術實踐組合Keiken、南蘇丹難民營出生的遊戲設計師Lual Mayen、舞者兼編舞家Marlene Monteiro Freitas、電影工作者Rungano Nyoni、詩人藝術家Precious Okoyomon、劇場導演Marie Schleef、舞者兼藝術總監Botis Seva、中國電影工作者王兵和藝術家Eduardo Williams，涵蓋設計、電影、表演和視覺藝術等領域。

這些得獎者都以其所長進行創新嘗試，像是韓國音樂人鄭在日就致力發展融合韓國傳統音樂與西方樂器的全新音樂流派；劇場導演Marie Schleef挑戰由男性主宰的劇場傳統，探索和維護總是被忽略的女性視角；中國電影工作者王兵則是透過作品深刻描繪中國現代社會中的邊緣族群。

所謂「CHANEL Next Prize」獎項每兩年頒發一次，由25位來自世界各地不同領域的藝術和文化領袖組成顧問委員會，對藝術家進行匿名提名，主旨在於推動藝術和文化領域中的「創新」思維，為具有冒險精神的新生代創作者提供資源，幫助他們實現富有挑戰性的全新計畫。每位獲獎者都可分別獲得10萬歐元的獎金，並在為期20個月的計畫期內受邀參加一系列特別策劃的集體活動，以擴大創作網路、促進合作、推動理念交流，為未來的計劃激發靈感，深化影響力。獎金不與任何具體的創作掛鉤，獲獎者可自由決定如何應用這筆款項。