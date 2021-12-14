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說通關密語兩杯125！&TEA x COFE x李君慈打造兩款獨家

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
&TEA攜手ICA金獎巧克力職人COFE，歷經一季反覆嘗試打造出兩款冬令限定飲品。圖／&TEA提供
&TEA攜手ICA金獎巧克力職人COFE，歷經一季反覆嘗試打造出兩款冬令限定飲品。圖／&TEA提供

耶誕佳節即將到來，極簡手搖品牌&TEA攜手ICA金獎巧克力職人COFE、歷經一季反覆嘗試，打造出兩款全台獨家飲品「紅玉奶茶巧克力」及「桂花鐵觀音茶巧克力」，此外，另邀請新銳設計師李君慈為限定款杯套設計，三方合作大膽突破既定印象。聯名限定飲品將於12/15起於&TEA敦北店限定發售，12/24~12/25至門市對夥伴說「XMAS」，即享有聯名系列飲品兩杯125限定優惠，售完為止。

巧克力職人COFE以&TEA「瑞雪伯爵紅烤奶」及「巧霜鐵觀音」兩款經典飲品為概念發想，以可可脂低溫慢萃工法，將茶葉原始風味緩緩帶出，並使用少量冰糖進行風味調和，獨賣款「紅玉奶茶巧克力」特別使用奶粉替換黃豆粉，收斂奶粉原有苦味，賦予紅玉紅茶巧克力尾韻香醇甜郁的迷人奶香。「桂花鐵觀音茶巧克力」則比照COTE茶巧克力的製成規格，以原生金珠黃豆粉穩定並柔化鐵觀音，精準調整入花時刻避免花香溢散。

&TEA與COFE攜手聯名，以Cacao ParTEA黑金找茶為核心，並力邀新銳設計師李君慈擔綱聯名設計，她分享說，「接收到訊息後，就以主題parTEA派對感、個性化、具質感的方向著手，我將所有物件幾何化，並把派對熱鬧的氛圍用顏色安排，讓每個元素都仿若是參加派對的來賓，也是派對上的裝飾。」

「在杯套設計上將可可果實設定為螢光特別色，配色吸睛，就像你是派對上最閃亮的那顆星，當三、四個杯套同時並排陳列時，就能瞧見派對的完整面貌，也是留給大家一同來找茶元素的小趣味！」

聯名系列將於12/15於&TEA敦北店正式發售，每日每款限量販售；12/24~25耶誕節期間至門市參加活動即可享有聯名飲品任選兩杯125超值限量優惠；12/31跨年當天，只要成為&TEA IG粉絲或是加入品牌會員，即可享有聯名飲品同品項買一送一優惠。

三、四個杯套同時並排陳列時，能瞧見派對的完整面貌。圖／&TEA提供
三、四個杯套同時並排陳列時，能瞧見派對的完整面貌。圖／&TEA提供
李君慈透過將物件幾何化，以顏色襯托派對熱鬧氛圍，讓每個元素都仿若是參加派對的來賓。圖／&TEA提供
李君慈透過將物件幾何化，以顏色襯托派對熱鬧氛圍，讓每個元素都仿若是參加派對的來賓。圖／&TEA提供
ICA金獎茶巧克力結合法式輕奶油工藝，優雅轉化成新穎的肉桂捲風味手搖。圖／&TEA提供
ICA金獎茶巧克力結合法式輕奶油工藝，優雅轉化成新穎的肉桂捲風味手搖。圖／&TEA提供

巧克力 派對

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