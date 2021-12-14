迎接除舊佈新家電購機潮 台灣三洋福虎生風振興好禮送

迎接除舊佈新購機潮，同時響應政府五倍券振興經濟方案，台灣三洋舉辦「福虎生風，振興好禮送」活動，即日起至2022年2月23日止，凡購買50型以上液晶顯示器、15公斤以上單槽洗衣機、SW系列變頻洗衣機、380公升以上電冰箱、三門以上變頻電冰箱，即可享10件經典陶瓷餐具組、3入不鏽鋼保鮮盒好禮2選1；購買39～49液晶顯示器、10～13公斤單槽洗衣機、250～379公升電冰箱、165公升以上冷凍櫃，就送真空保溫瓶乙支，數量有限，想購機可得把握時機。

受到防疫需求的影響，消費者變得格外重視居家生活品質，不只功能要齊備，外型也要出色。台灣三洋媽媽樂DD直流變頻洗衣機，從極淨功能到美型設計面面俱到，18KG、15KG容量都是同級業界最窄寬度，搭配全觸控式玻璃面板、全景玻璃上蓋，百搭各式居家空間風格。今年更連續第21年榮獲讀者文摘「信譽品牌」及MIT台灣金選榮耀，深獲消費者的肯定和信賴。

除了清潔，消費者對食材保鮮的需求也提升台灣三洋變頻電冰箱系列，多款機種榮獲國家高效節能1級標準，新機種雙冷凍變頻電冰箱以日式收納方式設計，上冷藏、下冷凍，時尚外觀讓小宅的居家空間也能高效運用。采晶鏡面變頻電冰箱「微凍、冰溫、保鮮」變溫室3段變溫科技，精準掌控溫度。現在購買能效1、2級變頻冰箱，更享有減徵貨物稅補助最高2,000元。而防疫期間超級熱賣的獨立冷凍櫃，台灣三洋更擁有超齊全的各式家用機種，急速凍藏鮮美風味，還有「變頻系列」最高省電達60%，輕鬆保存食材，同時節能做環保。