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2021 Diamond Bank頂級彩鑽亞洲巡迴展 30億璀璨見客

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
本次展覽亮點之一為一枚重達3克拉全美艷彩藍鑽，擁有少見的濃郁正藍色彩，價格店洽。圖／Diamond Bank提供
本次展覽亮點之一為一枚重達3克拉全美艷彩藍鑽，擁有少見的濃郁正藍色彩，價格店洽。圖／Diamond Bank提供

鑽石銀行（Diamond Bank）運用M2M（Mine to the Market，從礦場到市場）的平台集貨實力，匯聚全球知名鑽石與彩色寶石礦場源頭產地絢爛的裸石與頂級珍稀珠寶，以往每年舉辦的巡迴展都是台灣頂級寶石藏家的盛事。因疫情睽違兩年後，2021 Diamond Bank頂級彩鑽亞洲巡迴展終於開展，自12月15日起至19日止，採預約制，共有總價值逾30億元的頂級鑽石及作品登台，其中有半數參展商來自以上是國際一線珠寶品牌的供貨商，更有甫剛落幕的日內瓦珠寶展焦點展品，彷彿將國際一流珠寶展帶來台灣。

焦點展品包括一件曾為沙國皇室所收藏的訂製珠寶項鍊，中央鑲嵌一枚重逾20克拉的粉紅鑽，是台灣珠寶史上公開展出全美淨度（Internally Flawless）等級中克拉數最大的粉紅鑽，價值約10億元。此顆粉鑽原石即被皇室收藏，並指定比利時切磨場將鑽石打磨成公主最喜愛的風箏形狀、聘請法國頂級珠寶品牌設計師設計成項鍊，鑲配皇室私藏多年的25顆阿蓋爾粉紅鑽，共耗費了2年的時間打造而成。

除了焦點的IF粉鑽，此次巡迴展也特別針對珍視高成色與高淨度鑽石的藏家，特別蒐羅15顆全美系列（IF Collection）的頂級彩鑽，包括外型最討喜的心形10克拉粉鑽、湛藍海洋之心以及12克拉的濃彩黃鑽，其中包括一顆來自全球最大藍鑽開採礦場重達3克拉全美無瑕等級艷彩藍鑽（Fancy Vivid Blue）；色彩飽和且無伴色，細緻火彩透出濃郁的加勒比海深藍色調，是頂級藏家趨之珍藏的逸品。

除了罕見的高品質藍鑽，本次巡展還有一顆超過一克拉的正橙色艷彩（Fancy Vivid Orange）鑽石，以及同時具豐饒與欣欣向榮寓意的綠色鑽石（Fancy Intense Green）。對許多人來說具有招財象徵的黃鑽，本次展出共有12顆濃彩等級以上的大克拉數黃鑽，包括20克拉成對的鮮彩黃鑽（Fancy Yellow）、24克拉成對的濃彩黃鑽（Fancy Intense Yellow），以及達到彩鑽濃度最高艷彩等級的30克拉Fancy Vivid Yellow等稀有珍品，具有鑑賞及投資價值。而針對想要入手人生中第一顆彩鑽的入門藏家，這次也特地推出單顆定價99,000元的一克拉GIA黃鑽，巡展限量15顆。

限量15顆的回饋商品，一克拉GIA黃金彩鑽，售價新台幣99,000元。（不含戒檯）圖／Diamond Bank提供
限量15顆的回饋商品，一克拉GIA黃金彩鑽，售價新台幣99,000元。（不含戒檯）圖／Diamond Bank提供
30克拉艷彩黃鑽 (Fancy Vivid Yellow)項鍊，價格店洽。圖／Diamond Bank提供
30克拉艷彩黃鑽 (Fancy Vivid Yellow)項鍊，價格店洽。圖／Diamond Bank提供
1克拉正橙色艷彩鑽石（Fancy Vivid Orange），價格店洽。圖／Diamond Bank提供
1克拉正橙色艷彩鑽石（Fancy Vivid Orange），價格店洽。圖／Diamond Bank提供
彩鑽投資近年來相當熱門。圖／Diamond Bank提供
彩鑽投資近年來相當熱門。圖／Diamond Bank提供
重達20克拉的沙國皇室收藏品粉紅鑽項鍊，價值逾新台幣10億元。圖／Diamond Bank提供
重達20克拉的沙國皇室收藏品粉紅鑽項鍊，價值逾新台幣10億元。圖／Diamond Bank提供
2021 Diamond Bank頂級彩鑽亞洲巡迴展自12月15日起至19日止舉辦，採預約制。圖／Diamond Bank提供
2021 Diamond Bank頂級彩鑽亞洲巡迴展自12月15日起至19日止舉辦，採預約制。圖／Diamond Bank提供

鑽石 珠寶 皇室

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