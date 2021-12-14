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瓦城「芋泥舒芙蕾」免費送！鮮芋仙「芋泥芋圓」迎冬至

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
瓦城、非常泰共同推出只送不賣的「泰式舒芙蕾」。圖／瓦城提供
瓦城、非常泰共同推出只送不賣的「泰式舒芙蕾」。圖／瓦城提供

今年冬至即將到來，主打「芋圓」的台式甜點品牌「鮮芋仙」今年將芋圓再創新，推出芋泥芋頭圓、芝麻芋頭圓兩款新品。其中「芋泥芋頭圓」選用芋頭製成內餡，再包入芋圓外皮之中，有著芋泥的餡料感兼具彈牙口感，每盒109元，現於7-11販售中。至於「芝麻芋頭圓」則是將芋圓外皮內填入甘甜的芝麻內餡，香氣充沛且不甜膩，每盒109元，僅限全聯通路販售。

在冬至當天，鮮芋仙雙北門市，也同步推出冬至限定「相思湯圓」，以紅豆湯配上紅白小湯圓、芝麻餡大湯圓，一次滿足兩種喜好。即日起至12月17日期間，還可享預購優惠，滿50杯9折、滿100杯88折，方便公司行號、多人團體一同揪團吃湯圓。

為了滿足廣大芋頭控的喜好，「瓦城」與「非常泰」共同推出全新甜品「泰式舒芙蕾」，以紫米與綿密芋泥堆疊成基底，再淋上濃郁的芋泥醬及鹹香的椰漿醬，最後再灑上糖漬紅豆、碎花生，不僅滋味香甜，還具有多層次的咀嚼口感。12月15日至1月7日期間，凡於平日至瓦城、非常泰內用消費，每桌不限金額，均可獲贈一份泰式舒芙蕾，只送不賣。另外同集團的時時香、1010湘、大心等品牌，也可享消費加贈不同甜點的優惠。

鮮芋仙「芋泥芋頭圓」，每盒109元。圖／鮮芋仙提供
鮮芋仙「芋泥芋頭圓」，每盒109元。圖／鮮芋仙提供
鮮芋仙推出「芝麻芋頭圓」，每盒109元，限於全聯販售。圖／鮮芋仙提供
鮮芋仙推出「芝麻芋頭圓」，每盒109元，限於全聯販售。圖／鮮芋仙提供

湯圓 冬至 甜點

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