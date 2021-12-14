耶誕逛市集！公館霓虹台味「純愛小吃部」出攤信義區

逛市集成為不少人喜愛的新消遣，今年可樂娜大型滑冰場搬到統一時代百貨台北店2樓夢廣場，集結耶誕樹、可樂娜滑冰場、Live DJ表演、美食市集，滑冰的同時還有不定時下雪秀，12月24日起至12月26日連續三天帶來感受異國情調的耶誕市集。

「聖誕滑冰市集」精選30攤人氣美食，包含台北老字號酸菜白肉鍋「四平小館」、瘦子ESO代言的生煎包品牌「宇宙生煎」、「燒肉勵志」、「伙房烤魚」、「萬客什鍋」、手工義大利麵「Pastaio」、東門咖啡廳「A Fabules Day」、公館霓虹燈下的台味小吃「純愛小吃部」、東區日式「弍佃關東煮」、「飽貝貝果」、IG超紅草莓101塔「Meat Up」、韓國夫婦開的可愛咖啡廳「ChocoChez Bakery」、超文青包子專賣「包子商行」，把30家話題美食通通搬來信義區一次滿足。

不定時飄下白雪的露天滑冰場，搭配一旁美食市集及Live DJ表演、人體彩繪體驗等，現場吃喝玩樂活動採免費入場。

南西商圈則有誠品生活文創平台expo即日起至12月26日，在誠品生活南西4樓Event Space推出「老派有意市」耶誕市集，期間限定排隊甜點、香甜微醺的熱紅酒、耶誕造型手作餅乾等，皆是耶誕節應景美食。今年expo市集攜手剛獲選出爐的第十屆「肖年頭家」，匯集各式耶誕主題選品及限定禮盒，邀請民眾來挖寶挑選交換禮物。

誠品生活expo耶誕市集期間限定推出排隊美食，「林氏貝果lin's.bakery」將於12月15日至12月17日、12月22日至12月24日快閃南西，除了經典乳酪風味之外，還有剝皮辣椒、芋頭鹹蛋黃、伯爵奶茶等獨特口味。手作餅乾「朵莉絲的西點工坊」今年特別設計可愛的耶誕樹和虎年造型餅乾，只在expo南西耶誕市集獨家推出；網友好評的「Q版人像餅乾」12月指定周末也可於市集客訂製作。