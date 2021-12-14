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全家便利商店推「山海樓藥燉排骨湯、韓虎嘯韓味飯卷」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店集結知名餐飲品牌，最夯聯名組隊出擊，包括「山海樓」推出「藥燉排骨湯」、「韓虎嘯」推「辣醬鯷魚飯卷」與「泡菜燒肉飯卷」，還有「海底撈」獨家聯名的「花椒奶茶雪糕」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店集結知名餐飲品牌，最夯聯名組隊出擊，包括「山海樓」推出「藥燉排骨湯」、「韓虎嘯」推「辣醬鯷魚飯卷」與「泡菜燒肉飯卷」，還有「海底撈」獨家聯名的「花椒奶茶雪糕」。圖／全家便利商店提供

超商聯名商品又有新貨到，全家便利商店看好冬季溫暖型商品需求上升，集結多間人氣餐飲品牌，將經典台菜、異國美食全部端進門市，包括以在地食材烹製精緻台菜，連3年摘下米其林一星的「山海樓」與全家便利商店聯名推出濃濃藥膳香氣的「藥燉排骨湯」；還有與人氣韓式料理品牌「韓虎嘯」合作，由韓國主廚共同開發的「辣醬鯷魚飯卷」；以川味鍋物聞名的連鎖火鍋品牌「海底撈」，逆勢在寒冬裡推冰品，將麻辣鍋的花椒麻香加進阿薩姆奶茶，「花椒奶茶雪糕」交織茶香、奶香、麻香，開創全新味蕾體驗，全家便利商店獨家開賣。

「山海樓」使用在地食材烹製經典台式手路菜，從2019年起連續3年摘下米其林一星殊榮，今年更獲得「台北台中米其林指南2021」綠星獎。全家便利商店去年起與「山海樓」開啟聯名合作，帶動主食、小吃類商品業績成長約2成，其中「台式芋頭鹹粥」是熱銷人氣品項。

全家便利商店本次與「山海樓」再度攜手推出聯名商品，針對熱銷品項「台式芋頭鹹粥」、「古早味碗粿」的用料與風味進行改版提升。「台式芋頭鹹粥」以豬骨、雞骨熬煮高湯，加入生米、豬絞肉、芋頭等慢燉成粥底，搭配爆香正黑豬後腿絞肉、櫻花蝦等，整體芋頭用量增加30%，粥體更濃郁，售價70元；另一款熱銷台味點心「古早味碗粿」使用台灣在來米粉蒸煮成綿密粿體，淋上特製鹹香蒜蓉醬，改版提升增加櫻花蝦與肉絲，售價50元。

冬季氣溫降低，全家便利商店再推由「山海樓」主廚監製的「藥燉排骨湯」，排骨特選台灣豬胛心排，加入數種中藥材慢火熬煮排骨湯頭，湯品口味醇厚，散發濃濃藥膳香氣，售價69元。

海苔飯卷是韓國家戶都會吃的國民美食，全家便利商店與知名韓式料理專門店「韓虎嘯」合作，選用韓國直輸的芝麻油、辣椒醬，由韓國主廚親自調味，將韓味特色食材包進海苔飯卷，全新推出「辣醬鯷魚飯卷」、「泡菜燒肉飯卷」。首推「辣醬鯷魚飯卷」，辣醬鯷魚是韓國經常食用的特色小菜之一，口感微辣帶有甜味；「泡菜燒肉飯卷」泡菜餡料脆口，搭配鹹甜的韓式燒肉，呈現道地韓式口味，售價皆為55元。

以川味鍋物聞名的火鍋連鎖品牌「海底撈」，將麻辣鍋花椒香氣，加進香甜雪糕裡，與全家便利商店獨家聯名開發期間限定的「花椒奶茶雪糕」，雪糕以阿薩姆奶茶為基底，包有起司牛奶冰淇淋內餡，雪糕外觀看得見茶葉碎顆粒，茶香、奶香，交織花椒麻香，售價49元，全家便利商店獨家開賣。另有「海底撈」獨家調配的「海底撈酸梅湯」，遵循傳統調製，入口酸甜滋味中有淡淡桂花香氣，外包裝是經典變臉臉譜圖案，售價32元。

全家便利商店App同步推出「聯名地圖」功能，透過App就能查詢全家便利商店門市內販售鼎泰豐、山海樓、大戶屋、屯京拉麵等聯名商品的品項與數量；再加碼「殿堂聯名集章趣」優惠活動，12月15日起至明年1月11日全家便利商店會員購買山海樓、鼎泰豐、大戶屋、屯京拉麵系列聯名鮮食商品，就可以參加集章趣活動，任選購1項即可集1個章，集滿5章可免費兌換私品茶仙女紅茶一杯或鼎泰豐雞肉香辣醬烤飯糰一個（限量2,000份），集滿10章可兌換50元全家便利商店購物金（限量2,500組）或山海樓藥燉排骨湯一份（限量1,000份），兌換鮮食商品及購物金數量有限，兌完為止。

全家便利商店與「山海樓」聯名推出的「台式芋頭鹹粥」以豬骨、雞骨熬煮高湯，整體芋頭用量增加30%，粥體更濃郁、口感層次更豐富，售價70元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「山海樓」聯名推出的「台式芋頭鹹粥」以豬骨、雞骨熬煮高湯，整體芋頭用量增加30%，粥體更濃郁、口感層次更豐富，售價70元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與知名韓式料理專門店「韓虎嘯」合作，「辣醬鯷魚飯卷」、「泡菜燒肉飯卷」，售價皆為55元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與知名韓式料理專門店「韓虎嘯」合作，「辣醬鯷魚飯卷」、「泡菜燒肉飯卷」，售價皆為55元。圖／全家便利商店提供
「海底撈」獨家調配的「海底撈酸梅湯」，遵循傳統調製，入口酸甜滋味中有淡淡桂花香氣，外包裝是經典變臉臉譜圖案，售價32元。圖／全家便利商店提供
「海底撈」獨家調配的「海底撈酸梅湯」，遵循傳統調製，入口酸甜滋味中有淡淡桂花香氣，外包裝是經典變臉臉譜圖案，售價32元。圖／全家便利商店提供
連3年摘下米其林一星的「山海樓」與全家便利商店聯名推出「藥燉排骨湯」，售價69元。圖／全家便利商店提供
連3年摘下米其林一星的「山海樓」與全家便利商店聯名推出「藥燉排骨湯」，售價69元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與人氣韓式料理品牌「韓虎嘯」合作，由韓國主廚共同開發，推出「泡菜燒肉飯卷」、「辣醬鯷魚飯卷」，售價皆為55元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與人氣韓式料理品牌「韓虎嘯」合作，由韓國主廚共同開發，推出「泡菜燒肉飯卷」、「辣醬鯷魚飯卷」，售價皆為55元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「山海樓」聯名合作，帶動主食、小吃類商品業績成長約2成。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「山海樓」聯名合作，帶動主食、小吃類商品業績成長約2成。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與知名連鎖鍋物品牌「海底撈」獨家聯名開發期間限定新品「花椒奶茶雪糕」，奶香交織花椒麻香，售價49元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與知名連鎖鍋物品牌「海底撈」獨家聯名開發期間限定新品「花椒奶茶雪糕」，奶香交織花椒麻香，售價49元。圖／全家便利商店提供

便利商店 海底撈

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