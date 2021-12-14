VIVE Arts即將推出全新的全球化藝術品交易平台

VIVE Arts 2021年12月9日宣布推出一個全新的全球化藝術品交易平台。此平台宣示著VIVE Arts進入一個嶄新的階段，旨在利用最新的數位科技結合藝術創作，結合實體展演以及線上行銷，建構出一套完整的生態系統，進而支持藝術家和藝文機構創造、展示和銷售創新的藝術作品和體驗。VIVE Arts平台的首場銷售會將於2021年12月17日開賣，並將與慕夏基金會合作，推出捷克著名藝術家阿爾豐斯·慕夏的指標性新藝術派作品的NFT。此次銷售計劃將與慕夏基金會和聯合數位文創在台北舉辦的《永恆慕夏-線條的魔術》展覽時間呼應。於展覽期間，將每月推出新的NFT作品，並以專場拍賣的形式壓軸登場。

VIVE Arts總監葉心宇表示：「我們非常興奮推出新的全球化藝術品交易平台，這是VIVE Arts邁入新階段的重要里程碑。我們希望建立一個具有整體性的藝術生態系統，以豐富不斷演進的數位藝術世界。通過這個平台，VIVE Arts將提升我們對藝術家和機構的支持，利用區塊鏈技術為數位藝術創作開拓新的機會。我們很高興可以延續我們與慕夏基金會的合作，推出VIVE Arts平台的第一個NFT系列銷售，並邀請全球觀眾欣賞慕夏基金會的傑出典藏，讓藏家可以透過NFT的形式珍藏阿爾豐斯·慕夏廣受贊譽的藝術作品。」

慕夏基金會執行董事馬庫斯·慕夏（Marcus Mucha）則表示：「我的曾祖父阿爾豐斯·慕夏是一個發自內心的創新者。除了開啟世界上第一個真正的全球性設計運動－新藝術運動之外，他的一生都生活在藝術和技術的交匯點上，他甚至曾讓盧米埃爾兄弟（Lumiere brothers'）在他位於巴黎工作室中進行他們早期的電影拍攝實驗。我們很高興能繼續與VIVE Arts這個富有遠見的團隊合作。 期望我們可以攜手以新的藝術形式延續阿爾豐斯的藝術遺產，我的曾祖父如果還在世的話，這些新穎的形式毫無疑問也會讓他著迷。」

VIVE Arts平台

全新推出的數位藝術品交易平台將結合VIVE Arts在文化領域的經驗和HTC的區塊鏈技術及在行業的專業知識。VIVE Arts成立於2017年，在過去的五年裏，多次與國際知名的藝術家與文化機構合作，推出各項藝術結合科技的專案。我們一直致力於改變藝術和文化的體驗方式，利用新的數位科技來推動藝術無限的想像，讓藝術能觸及到更多世界各地的觀眾們。

透過這個新平台，VIVE Arts希望讓藝術家和創意工作者能夠探索區塊鏈技術的無限可能性，讓他們的創作得以在日新月異的數位藝術世界能夠觸及更多的受眾。從嘗試多元的藝術創作形式、協助於博物館、藝文活動或線上平台展示其藝術¬¬¬體驗，再到結合區塊鏈技術並確保數位藝術品銷售上的安全，VIVE Arts將為合作夥伴們提供全方位的服務及技術支援。VIVE Arts未來的發展將由總監葉心宇（Celina Yeh）以及新任命的策展人Victoria Ivanova和全球合作項目主管Leigh Tanner共同領導團隊。

VIVE Arts平台以直觀易用的設計為特色，邀請藝術愛好者、資深收藏家和新晉買家來探索由知名以及新興藝術家推出的各式數位NFT作品。其中包含與藝術家合作的作品以及與全球著名藝文機構合作的NFT系列，如：布拉格慕夏基金會、倫敦蛇形畫廊並同時配合VIVE Arts對即將開幕的Dominique Gonzalez-Foerster展覽的支援、台北其玟畫廊，以及dslcollection、Photography of China及Radiance VR團體等平台，更多合作夥伴將於稍後公佈。為支持藝術家和藝文機構，VIVE Arts期望開發出符合文化產業需求的數位平台，並提供量身定製的完整服務，包含：藝術家專屬服務窗口、藝術品NFT數位化咨詢、上架等技術指導，目的在建立長遠的合作關系，促進創新並豐富數位藝術的生態系。

為了打造一個更透明化的數位藝術市場，VIVE Arts平台運用內部的技術專業資源，提供給創作者和收藏家多元且客製化服務。該平台可以呈現不同形式的數位藝術，包含VR、AR和XR作品，創作者可以決定NFT版數以及銷售的形式，而平台同時支援法定貨幣和加密貨幣支付。為提供數位藝術創造一個更永續環保的平台，除了以太坊以外，VIVE Arts也支援更節能的Proof of Stake（PoS）和Proof of Stake Authority （PoSA）區塊鏈。藝術家和機構將從每次銷售中受益，VIVE Arts與業界領先的加密和認證技術團隊合作，以確保安全、透明化的交易流程。未來VIVE Arts還規劃將平台融入元宇宙，讓用戶享有沉浸式的體驗，在元宇宙的世界中探索藝術作品和文化體驗。

《斯拉夫史詩VR》。圖/Vive Arts提供

即將推出的NFT系列

VIVE Arts平台架設於VIVE Arts官網之中，平台預計於2021年12月7日提供首場銷售的預覽，銷售亦於同日正式上線。這次銷售是慕夏基金會和VIVE Arts之間最新的合作項目，預計為世界各地的觀眾提供一種令人興奮的新方式來體驗新藝術先鋒阿爾豐斯·慕夏的藝術作品，並與慕夏基金會和慕夏家族收藏進行接觸。這次活動結合實體展覽和虛擬平台銷售，銷售將與慕夏基金會策劃的《永恆慕夏-線條的魔術》展覽的開幕同步進行。首批限量NFT作品包括阿爾豐斯·慕夏最受歡迎的系列畫作-《茶花女》, 《夢幻》和《藝術四女神：音樂、詩歌、繪畫與舞蹈》。

於台北展覽期間，平台預計每月都會推出新的NFT作品，包括更多慕夏代表性的作品，如：《十二星座》、《月亮和星星》系列、《工作》和為知名劇場女伶莎拉・貝恩哈德（Sarah Bernhardt）繪製《吉絲夢妲》（Gismonda）劇場海報的工作，此作品曾一夕間轟動巴黎。為紀念慕夏經典系列的《斯拉夫史詩》前三幅畫作完成110周年，平台將於2022年4月展覽結束前，進行為期兩周的NFT專場拍賣。

限量兩個版次的VR藝術作品《斯拉夫史詩VR》（2019）由慕夏基金會和VIVE Arts共同策畫，由英國知名VR工作室Nexus Studios製作，該VR作品曾於2019年在台北故宮博物院首展。《斯拉夫史詩VR》描繪《斯拉夫史詩》系列畫作中的第一幅畫作《斯拉夫人在他們的故鄉》，將現實世界和虛擬世界融合在一起，捕捉了慕夏的藝術傑作之精緻工藝。《斯拉夫史詩VR》的NFT其中一版次將由慕夏基金會保留，另一版本將參與拍賣，銷售中包含一個VR頭盔。NFT銷售收益將支持慕夏基金會的使命。

除了阿爾豐斯·慕夏的NFT作品外，平台還將展示更多當代藝術家的NFT作品，包括著名的加拿大影像藝術家Marco Brambilla、新媒體藝術家Nancy Baker Cahill、倫敦和柏林的藝術團體Keiken、意大利當代藝術家Carola Bonfili、華裔跨界男聲女高音藝術家JU-EH、倫敦影像藝術家Suki Chan、台灣新媒體藝術家致穎（Musquiqui Chihying）、英國藝術家Elliot Dodd、美國當代藝術家Ted Lawson等。

《永恆慕夏-線條的魔術》2021年12月18日至2022年4月5日在台北中正紀念堂1展廳舉展出。圖/聯合數位文創 提供

台北《永恆慕夏-線條的魔術》特展