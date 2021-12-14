新莊「美麗新宏匯影城」這2天限定99元看最新院線片

新莊「美麗新宏匯影城」慶祝開幕滿周年，於耶誕節前夕12月17日、12月18日推出2天「99元電影票」限搶活動，每天限量500張。票券適用所有標準廳放映的熱門影片。

「美麗新宏匯影城」99元電影片兩日快閃限搶，地點於一樓美麗新宏匯影城售票處，8:00起開放排隊、8:30開始發放優惠券，憑券至8樓影城售票處劃位取票。搶到優惠券的500名消費者，即可以99元，劃位觀賞當天任一場標準影廳電影，像是可用99元看到最新強檔大片「蜘蛛人：無家日」。