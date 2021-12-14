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新莊「美麗新宏匯影城」這2天限定99元看最新院線片

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新莊「美麗新宏匯影城」慶祝開幕滿周年，12月17日、12月18日推出2天「99元電影票」限搶活動，每天限量500張。圖／宏匯廣場提供
新莊「美麗新宏匯影城」慶祝開幕滿周年，12月17日、12月18日推出2天「99元電影票」限搶活動，每天限量500張。圖／宏匯廣場提供

新莊「美麗新宏匯影城」慶祝開幕滿周年，於耶誕節前夕12月17日、12月18日推出2天「99元電影票」限搶活動，每天限量500張。票券適用所有標準廳放映的熱門影片。

「美麗新宏匯影城」99元電影片兩日快閃限搶，地點於一樓美麗新宏匯影城售票處，8:00起開放排隊、8:30開始發放優惠券，憑券至8樓影城售票處劃位取票。搶到優惠券的500名消費者，即可以99元，劃位觀賞當天任一場標準影廳電影，像是可用99元看到最新強檔大片「蜘蛛人：無家日」。

看完電影吃美食，港點餐廳 「點點心」新北第二家進駐宏匯廣場七樓，12月18日試營運、12月25日耶誕節正式開幕。獨家首賣人氣豬仔流沙包虎年新春限定款「老虎豬仔包」，同步推出新菜「港式咖哩牛燒賣」、「梅干扣肉糯米飯」；甜品部分與九份知名「賴阿婆芋圓」聯名推出「九份花好芋圓」、「賴阿婆手切芋圓甜湯」、「芋圓港式西米露」。另外，「大師兄銷魂麵舖」新北首家百貨門市也即將進駐宏匯廣場七樓。

「點點心」新北第二家進駐宏匯廣場七樓，12月18日試營運、12月25日耶誕節正式開幕。圖／宏匯廣場提供
「點點心」新北第二家進駐宏匯廣場七樓，12月18日試營運、12月25日耶誕節正式開幕。圖／宏匯廣場提供
「大師兄銷魂麵舖」新北首家百貨門市將進駐宏匯廣場七樓。圖／宏匯廣場提供
「大師兄銷魂麵舖」新北首家百貨門市將進駐宏匯廣場七樓。圖／宏匯廣場提供
「點點心」與九份知名「賴阿婆芋圓」聯名推出三道甜點。圖／宏匯廣場提供
「點點心」與九份知名「賴阿婆芋圓」聯名推出三道甜點。圖／宏匯廣場提供

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