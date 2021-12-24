從台大理工高材生到冠軍咖啡師，吳則霖：把一件事做到極致就是No.1

ASUS，以打造高品質科技產品聞名的全球品牌；吳則霖，2016年WBC世界咖啡師大賽冠軍、興波咖啡Simple Kaffa創辦人，兩個不同領域的大師相遇，將如何跨界聯名碰撞出意想不到的火花?

▲WBC世界咖啡師大賽冠軍吳則霖和ASUS Zenbook跨界聯名合作。 圖／ASUS提供

第一次站上舞台，卻煮不出自己想要的味道筆電和咖啡，看似毫不相關，卻是吳則霖工作上最重要的兩樣東西。喜歡「玩」咖啡的他，本身是台大電子所畢業的高材生，從學生時代就開始利用課餘時間，騎著攤車在街頭販賣手沖咖啡，客人的肯定和讚美就是他最大的收穫。

為了在夢想和現實中取得平衡，吳則霖畢業後到專利事務所工作，同時利用假日擺攤賣咖啡，努力賺錢籌措開咖啡店的資金。2008年，吳則霖第一次見識到國際級的咖啡大賽，激發他「有一天也要站在世界舞台上」的願景。然而，當第一次參與台灣選拔賽時，吳則霖卻發現自己在台上腦筋一片空白，煮不出想要的味道。許多選手背後都有強大的團隊和資源，他卻是一人單打獨鬥，連器材都要找路人幫忙搬……。

首次出征比賽失利，並沒有打擊他的信心，吳則霖不斷摸索、累積實力，並且組建團隊年復一年的參加比賽。他說：「我想知道我的分數為什麼高不起來！」

▲喜歡「玩」咖啡的吳則霖，本身是台大電子所畢業的高材生。 圖／ASUS提供

2014年，吳則霖第一次代表台灣參加世界賽，即在大賽中拿下世界第7名，差一點就能晉級6強決賽，讓他在後台難過的掉下眼淚。就在他想要放棄時，前屆冠軍、薩爾瓦多選手跟他說：「你的咖啡有自己的特質，我覺得你很有潛力。」讓他決定繼續嘗試，終於在2016年獲得世界冠軍。

吳則霖說：「預備比賽、反覆練習的過程，可以幫助我釐清問題，努力把每個細節都做到極致。當我進步了，就是真的進步了，不是僥倖，而是實力真的提升了。」

▲經過數次失敗，吳則霖終於在2016年獲得世界咖啡師大賽冠軍。 圖／ASUS提供

理工腦X咖啡魂，Zenbook 14X OLED的16:10黃金比例完美駕馭數度參賽的經驗，讓吳則霖明白善用工具、團隊合作的重要性。現在作為「興波咖啡Simple Kaffa」品牌經營者，吳則霖已訓練出一群能夠獨當一面的咖啡師，他自己則把較多心力放在品牌管理上，每天都必須瀏覽報表、構思文案、看設計圖、開視訊會議……，吳則霖笑稱自己「花在電腦上的時間比沖咖啡還多。」

▲身為「興波咖啡」品牌經營者，吳則霖笑稱自己「花在電腦上的時間比沖咖啡還多」。 圖／ASUS提供

由於深知工具的重要性，吳則霖在挑選筆電時非常講究。同時擁有理工腦和咖啡魂的他，最重視筆電的美感。「外型一定要好看，這是基本的。」Zenbook 14X OLED (UX5400) 外觀保有經典的同心圓髮絲紋設計，展現優雅精品氣質，超輕薄外型，匠心打造的 180˚ ErgoLift 轉軸設計，螢幕角度可肆意調整，便於分享內容，兼具美感和實用性。

▲Zenbook 14X OLED超輕薄筆電，螢幕可調整角度，兼具美感和實用性。 圖／ASUS提供

初次使用Zenbook 14X OLED (UX5400)，吳則霖特別喜歡它人性化的使用者介面和鍵盤手感，「鍵盤可以傾斜到最舒適的打字角度，使用起來更順手；ASUS ScreenPad觸控螢幕很方便，讓工作效率更提升。」

▲吳則霖喜歡Zenbook 14X OLED人性化的使用者介面和鍵盤手感。 圖／ASUS提供

此外，Zenbook 14X OLED (UX5400)的OLED螢幕具備2.8K 解析度、100% DCI-P3廣色域，可呈現完美純粹的黑色及細膩逼真的驚豔色彩。16:10黃金比例螢幕，提供比16:9多18%的工作區域，帶來更大、更出色的畫面美感，以及更舒適的視覺體驗。此外，0.2ms疾速反應時間，讓使用者的觀看體驗更加流暢；具備德國萊因與 SGS 護眼雙認證、大幅降低 70% 有害藍光，讓使用者盯著螢幕久了眼睛也不容易疲勞。

▲Zenbook 14X OLED的16:10黃金比例螢幕，提供更大的工作區域。 圖／ASUS提供

吳則霖說：「我一直都使用ASUS的筆電，它的速度和性能都很令人滿意，尤其是現在工作群組多、視窗多，筆電的穩定度很重要。」使用筆電和品味咖啡一樣，花俏的噱頭只能撐一時，真正有實力者才能走得長遠。

▲吳則霖一直是ASUS筆電的愛用者。 圖／ASUS提供

Zenbook OLED限定口味咖啡本次受邀以Zenbook OLED為靈感打造獨家配方聯名咖啡，吳則霖把這視為一次咖啡美學的跨界。他認為會喜歡Zenbook OLED的族群，是一群注重生活品味、個性沉穩但心境年輕的人，因此選用「衣索比亞巫里水洗」咖啡豆，用中深焙帶出柑橘和烏龍茶的調性，沈穩中帶點柔和禪意，呼應Zenbook的高質感和設計感；再透過「衣索比亞古吉日曬」淺烘焙豆，展現熱帶水果繽紛香氣與層次感，呼應OLED螢幕令人驚豔的生動色彩。兩種咖啡豆以16:10黃金比例混合，入口時會先感受到咖啡的柑橘香與甜厚度，接著會品嘗到繽紛的水果香氣，入喉後帶出烏龍茶般的回甘尾韻。

▲吳則霖以Zenbook OLED筆電為靈感，打造獨家配方聯名咖啡，將兩種咖啡豆以16:10黃金比例混合。 圖／ASUS提供

一杯好咖啡令人一嚐難忘，正如Zenbook 14X OLED (UX5400)讓人一試驚艷。冠軍咖啡和冠軍筆電聯手打造的極致五感體驗，讓人迫不及待躍躍欲試！

看更多Zenbook 14X OLED (UX5400)細節https://twasus.site/Zenbook14XOLEDUDN