圓山首度大型戶外光雕秀 「希望之光」展演3日

圓山大飯店將於12月24至26日晚間7點至8點30分，舉辦「希望之光Light of Hope」光雕秀，這也是圓山首度舉辦大型戶外光雕秀。圓山大飯店表示，「ZERO」、「平安」、「加油」點燈後，台北圓山從著名的建築地標，轉成傳達愛與關懷的重要指標，也呈現圓山建築的多元風貌，今年特別與「豪器飛帆集團」合作，以圓山東方建築結合西方耶誕節慶的光雕秀，透過希望之光，祈祝大家平安健康。

豪器飛帆集團表示，2019年Covid-19疫情爆發，原本看似風平浪靜的台灣，也在2021年5月19日將三級防疫警戒範圍擴大至全國。「沙漠魚新媒體藝術策展」選擇在同年的6月、也是台灣疫情最嚴峻的時刻成立，「沙漠魚」期許自己能因應環境，擁有進化結構與行為的表型可塑性，於是發起名為「台灣再啟」的公益活動，希望邀請19個企業共同響應19個地方精神，藉由指標性的建築體投影。繼1314酒店贊助在高雄漢神百貨外牆的第一站投影後，2021年12月24日平安夜起至耶誕節，將與圓山大飯店共同合辦名為「希望之光Light of Hope」的第二站投影。