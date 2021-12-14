快訊

毒物室驗毒出包？ 高醫聲明未誤判：新興毒品需標準品

兩劑AZ對Omicron保護力等於零？ 陳時中：勿過度解讀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

感受與企鵝0.1毫米的距離 海生館同意KLOOK復辦

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
KLOOK今年初在屏東海生館推出與「我與企鵝的0.1毫米」飼育照護體驗活動，5月因疫情升提早劃下句點，疫情趨緩後，館方審核防疫相關計畫後同意明年2月復辦。圖／海生館提供
KLOOK今年初在屏東海生館推出與「我與企鵝的0.1毫米」飼育照護體驗活動，5月因疫情升提早劃下句點，疫情趨緩後，館方審核防疫相關計畫後同意明年2月復辦。圖／海生館提供

旅遊預約平台 KLOOK今年初在屏東海生館推出與「我與企鵝的0.1毫米」飼育照護體驗活動，每日限量2個場次共8位名額，民眾進場近距離與企鵝互動，彷彿踏上真實的南極大陸，5月因疫情升級提早劃下句點；疫情趨緩後，館方審核防疫相關計畫後同意明年2月復辦，為保護企鵝生活環境，參加者要填寫「疾病及接觸史切結書」，進場要全身包覆並做好消毒工作。

KLOOK說，今年初獨家預售屏東海生館「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗，每場開賣都獲得秒殺的佳績，也累積超過百位旅客評論，包括「真的距離企鵝超近，親自餵食企鵝超感動」、「企鵝叫聲超級大聲，是在缸外聽不到的聲音」、「活動非常有教育意義，真心感受到飼育員對企鵝的照顧與愛護」、「胖胖的企鵝邊搖擺晃動邊跟著你跑超可愛，是從來沒有過的體驗 」，還有旅客高呼開心解鎖「餵食企鵝」人生成就。

企鵝飼育照護體驗活動在KLOOK頁面上獲得4.9顆星超高評價，明年繼續由KLOOK預售，跟著專業飼育員通過層層關卡，揭密不對外開放的神秘企鵝飼育後場，認識企鵝餌料與企鵝蛋等相關知識，包含企鵝鵝卵石、孵蛋箱、企鵝餌料等，體驗中有專人為你協助拍下與企鵝最珍貴的一刻，活動最後還可親手挑選獨一無二的企鵝羽毛，製作紀念品永留珍藏，延續近距離親近企鵝的感動。16日中午12時開賣2月份場次，含海生館門票及體驗費用每人3700元，另有優待票方案3530元

為保護企鵝生活環境，復辦的企鵝飼育照護體驗，依然每日限2個場次8位名額，館方要求入場前必須填寫「疾病及接觸史切結結書」，評估體驗民眾的自身健康狀況是否適合參與外，也確保活動7天前如接觸過鳥禽類也不能參與體驗，避免影響企鵝飼育環境與生態；進入特地區域需穿著防護衣、手套、護目鏡、口罩、雨鞋等，同時將消毒多次以維護生態環境，隨行飼育人員要全程陪同，可協助拍照記錄。

海生館今年也重新打造極地水域區，將於明年初開放，透過沉浸式互動展示重現南北極的絕美場景，讓民眾瞬間置身於無垠的極地世界，加上實際走進企鵝缸內的照護體驗，彷彿踏上真實的南極大陸，用五感體驗極圈內的震撼與悸動，滿足漫遊於世界極境的想像。

KLOOK今年初在屏東海生館推出與「我與企鵝的0.1毫米」飼育照護體驗活動，5月因疫情升提早劃下句點，疫情趨緩後，館方審核防疫相關計畫後同意明年2月復辦。圖／海生館提供
KLOOK今年初在屏東海生館推出與「我與企鵝的0.1毫米」飼育照護體驗活動，5月因疫情升提早劃下句點，疫情趨緩後，館方審核防疫相關計畫後同意明年2月復辦。圖／海生館提供

屏東 疫情 南極

延伸閱讀

16日開搶！「我與企鵝的0.1毫米」體驗 勇闖偽南極

防疫最辛勞 陸軍33化兵群公布今年消毒成績

日職／養樂多燕九郎人氣旺 接下來還要選議員？

夢幻飯店好想去！KLOOK公布2022「網友許願入住」名單

相關新聞

「必勝客」漲價！比薩貴30元 義大利麵、拼盤最多漲50

因原物料價格與國際貨櫃運費均上揚，連鎖比薩「必勝客」宣佈，將於即日起調整部份商品價格，平均漲幅為3.1%。其中7款經典口...

新莊「美麗新宏匯影城」這2天限定99元看最新院線片

新莊「美麗新宏匯影城」慶祝開幕滿周年，於耶誕節前夕12月17日、12月18日推出2天「99元電影票」限搶活動，每天限量5...

3個大披薩799、大小披薩買1送1！達美樂喊話「不漲價」

近期面對物價通膨、人力成本高漲，令許多餐廳調漲售價。連鎖披薩「達美樂」即日宣佈，將跟消費者站在一起，苦民所苦，「不漲價」...

台南必吃美食！除了阿堂鹹粥外 還有這六間不能錯過的美味鹹粥

粒粒分明的粥，配上鮮甜美味的湯頭，你怎麼捨得錯過？

圓山首度大型戶外光雕秀 「希望之光」展演3日

圓山大飯店將於12月24至26日晚間7點至8點30分，舉辦「希望之光Light of Hope」光雕秀，這也是圓山首度舉...

感受與企鵝0.1毫米的距離 海生館同意KLOOK復辦

旅遊預約平台 KLOOK今年初在屏東海生館推出與「我與企鵝的0.1毫米」飼育照護體驗活動，每日限量2個場次共8位名額，民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。