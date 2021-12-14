感受與企鵝0.1毫米的距離 海生館同意KLOOK復辦

旅遊預約平台 KLOOK今年初在屏東海生館推出與「我與企鵝的0.1毫米」飼育照護體驗活動，每日限量2個場次共8位名額，民眾進場近距離與企鵝互動，彷彿踏上真實的南極大陸，5月因疫情升級提早劃下句點；疫情趨緩後，館方審核防疫相關計畫後同意明年2月復辦，為保護企鵝生活環境，參加者要填寫「疾病及接觸史切結書」，進場要全身包覆並做好消毒工作。

KLOOK說，今年初獨家預售屏東海生館「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗，每場開賣都獲得秒殺的佳績，也累積超過百位旅客評論，包括「真的距離企鵝超近，親自餵食企鵝超感動」、「企鵝叫聲超級大聲，是在缸外聽不到的聲音」、「活動非常有教育意義，真心感受到飼育員對企鵝的照顧與愛護」、「胖胖的企鵝邊搖擺晃動邊跟著你跑超可愛，是從來沒有過的體驗 」，還有旅客高呼開心解鎖「餵食企鵝」人生成就。

企鵝飼育照護體驗活動在KLOOK頁面上獲得4.9顆星超高評價，明年繼續由KLOOK預售，跟著專業飼育員通過層層關卡，揭密不對外開放的神秘企鵝飼育後場，認識企鵝餌料與企鵝蛋等相關知識，包含企鵝鵝卵石、孵蛋箱、企鵝餌料等，體驗中有專人為你協助拍下與企鵝最珍貴的一刻，活動最後還可親手挑選獨一無二的企鵝羽毛，製作紀念品永留珍藏，延續近距離親近企鵝的感動。16日中午12時開賣2月份場次，含海生館門票及體驗費用每人3700元，另有優待票方案3530元

為保護企鵝生活環境，復辦的企鵝飼育照護體驗，依然每日限2個場次8位名額，館方要求入場前必須填寫「疾病及接觸史切結結書」，評估體驗民眾的自身健康狀況是否適合參與外，也確保活動7天前如接觸過鳥禽類也不能參與體驗，避免影響企鵝飼育環境與生態；進入特地區域需穿著防護衣、手套、護目鏡、口罩、雨鞋等，同時將消毒多次以維護生態環境，隨行飼育人員要全程陪同，可協助拍照記錄。