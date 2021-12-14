「Wah！幾散竹東」推美食季 耶誕節還將辦交換禮物

新竹縣原住民族產業展銷中心「Wah！幾散竹東」從今年開幕以來，成為竹東新興的假日熱門景點，園區內有不少原住民特色商品及料理，縣府因此推出美食季活動，不僅有抽獎，耶誕節（25日）當天還會準備原民美食讓遊客品嘗。

縣府表示，幾散竹東已經成為展現新竹縣原民文化的據點，他們也持續推廣竹東在地特有的原民文化，12月期間則規畫原民美食系列活動，甚至舉辦原民烤肉派對，讓民眾不用到山區部落，就能在平地感受北台灣最具特色的原民文化音樂聚落。

幾散竹東每周日都邀請到原民歌手或團體表演，包含天籟二重唱的黑旋風、泰雅之聲吳亦偉、賽德克族創作新星幽谷瓦歷斯，以及金曲藍調歌王昊恩，都會在周末的晚上6點進行演出，遊客前來欣賞音樂，還能品嘗來自山上的美味佳餚。

縣府表示，幾散竹東美食季活動也推出抽獎，消費滿百就有機會抽中雙人湯屋溫泉券，或是可享用原民烤肉料理，現在也正在舉行人氣美食票選，最高票的美食，就會在25日推出供民眾品嘗。

耶誕節當天則還有交換禮物活動，民眾只要事先上網或幾散竹東臉書報名，並將禮物寄交至幾散竹東，25日當天前來參加交換禮物活動，就能獲得抽獎機會，大獎甚至有掃地機器人、HomePod Mini等。