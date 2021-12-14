LINE TV數位劇場年終選粹 邀民眾線上回顧好劇

LINE TV數位劇場與台灣藝文團體共同努力開創新的道路，至今已上架超過百部表演藝術作品且持續擴大中，適逢年末，數位劇場也彙整數部經典，其中北藝中心的「北車寫作計畫」觀看期限僅到本月，邀請民眾把握時間線上觀看。

今年對藝文圈帶來極大影響，劇團、劇場都紛紛開始轉型，數位劇場也因此在今年湧入大批作品，包含「十二劇場」、「雲林五洲小桃源掌中劇團」、「SHOW影劇團」、「北藝中心」、「國藝會13th新人新視野」及「達康.come」，其中北藝中心的「北車寫作計畫」五部讀劇演出系列作品，即將於本月份廿二日結束觀看，另外，今年的重頭戲雲門舞集「十三聲－創作溯源影音」的珍貴紀錄影片也僅開放觀看至本月底，敬請各位觀眾把握時間。

另外，數位劇場本月份優化使用介面，加入索引欄目，尋找片單更快速，可以輕鬆找到今年精選的多部具有代表性的作品，包含「家庭親情」－「故事工廠｜明晚，空中見」、「歷史故事」－「栢優座｜大年初一前晚的那頓飯」、「傳統藝術」－「陳麗香歌仔戲團｜歡喜冤家」、「舞蹈」－「安娜琪舞蹈劇場」等等。