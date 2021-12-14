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12月樂玩互動藝術展！遠百信義A13會員享teamLab未來遊樂園購票優惠

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／遠百信義A13提供
圖／遠百信義A13提供

圖/聯合數位文創 提供。
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作品被全球千萬人次打卡，享譽國際的teamLab現正於台北士林國立臺灣科學教育館絢麗展出中。本次展出的「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」是基於「共同創造：共創」概念下所規劃出的項目，並以科技、藝術、互動建構出近700坪超大型沉浸式夢幻世界，展出獲大家熱烈響應與推薦，無論大人小孩皆可在這場域中找到樂趣，可謂是老少咸宜的互動藝術展，也是今年網美們必去的打卡熱點。

主辦聯合數位文創除提供良好觀展品質和內容外，也希望廣邀社會大眾前來一探teamLab未來遊樂園的共創樂趣，因此特別攜手整體建築風格走十足科技感的「遠百信義A13」合推會員購票優惠，即日起至12月31日於展覽現場票亭憑遠百APP會員畫面購票享活動價$350/張。其全館建置多組多功能互動螢幕，規劃豐富的影像內容，提供消費者驚艷的視覺體驗，與teamLab未來遊樂園期帶給大家輕鬆、愉悅的共創互動外，也能FUN玩科技互動不相謀合。

熱烈邀請每一位喜愛科技互動的民眾們，盡早規畫看展且利用平日時間前去台北士林科教館感受結合聲光互動的藝術體驗展「teamLab未來遊樂園」。

即日起至12月31日於展覽現場票亭憑遠百APP會員畫面購票享活動價$350/張。購票請上 udn售票網，另有團體大宗購票，請洽：(02)7721-6955 #1。

遊樂園 文創 建築

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