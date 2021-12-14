teamLab未來遊樂園票券用途多！憑票根享多樣好康優惠

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」是今年最IN最FUN的一個結合聲光互動夢幻藝術展，自開展以來社群討論度高、網路佳評如潮，展覽展期只到2022年2月28日，剩下不到一半的觀展體驗時間，主辦單位呼籲民眾盡早規畫看展，也要好好利用手中的「teamLab未來遊樂園票根」盡享好康！

圖／聯合數位文創提供

主辦聯合數位文創為回饋更多福利給展覽購票者，特別攜手多家品牌商店合推多項好康優惠，除提供良好觀展品質與內容外，期帶給大家超值看展福利享受。消費者凡於商店指定期間內憑展覽實體票券或電子票券證明，至以下品牌店家「雲門舞集舞蹈教室」、「O.P.I」、「LINE TAXI」、「MITSUI OUTLET PARK 林口」、「atre艾妥列」即可享有專屬好康優惠。

創立將滿25周年的「雲門舞集舞蹈教室」提供一堂免費「成人或幼兒律動體驗課程（價值$550）」給展覽購票者，憑票根即可預約報名。課程中不但能享受如何透過肢體暢快的律動，也能學習傾聽身體聲音。透過律動與生活的結合，覺察身體感受與自我對話，帶來身心平衡的愉悅感受。

圖／雲門舞集舞蹈教室提供 圖／雲門舞集舞蹈教室提供

來自美國好萊塢、引領全球美甲市場的專業品牌「O.P.I」提供整展覽期間10/8-2/28至 O.P.I專櫃、友好沙龍店家即可享OPI手部美甲單色服務專屬優惠800元。讓大家在指甲藝術裡找到屬於自己的命定色，為小小的指尖，注入色彩能量，一同與喜愛藝術展的你大玩指尖時尚！

輕鬆看展去！「LINE TAXI」讓每個目的地都是美好的開始，凡在12/9-12/16期間，指定LINE TAXI叫車服務，上下車地點其中一處為國立臺灣科學教育館，即可趟趟享乘車9折優惠(最高上限20元)，讓想看teamLab未來遊樂園的民眾們可以快速便利抵達展覽現場，把省下來的時間拍出張張美照！

北部最大Outlet為「MITSUI OUTLET PARK 林口」莫屬，期帶給大家充滿歡樂的購物時光，凡在今年12/31前，至設施一樓服務台即可兌換「消費2,000現折100抵用券」限量1,000份兌完為止。

來自東京，擁有約 43 家日本品牌駐店的「atre艾妥列」三週年慶以東京白日夢為主題，邀請大家重溫過去赴日旅行的美好記憶。凡於11/1-2022/1/2期間，於atre艾妥列指定專櫃消費可享專屬優惠。

熱烈邀請大家利用聖誕假期、跨年連假、春節期間來訪，與三五好友、愛人家人們在teamLab未來遊樂園共創七彩炫麗的美好回憶！展期單人票380元/張，各大售票通路均有販售；或是報名雲門教室12月19日 線上直播課程 ，從活動中獲得展覽折扣碼，並於udn售票網線上購票即享350元/張；另有團體大宗購票請洽：(02)7721-6955 #1（週一至週五09:00-17:00）。