3個大披薩799、大小披薩買1送1！達美樂喊話「不漲價」

近期面對物價通膨、人力成本高漲，令許多餐廳調漲售價。連鎖披薩「達美樂」即日宣佈，將跟消費者站在一起，苦民所苦，「不漲價」。另外除了現行的外送免運活動外，還每日推出3個大披薩799、大小披薩外帶買1送1的一系列優惠組合，共同陪伴民眾抗漲。

澳洲商Domino’s Pizza Enterprises Ltd於今年9月接手台灣達美樂後，陸續調整經營策略。外送部份，達美樂日前推出全台門市外送免運方案，原本的收費標準為「未滿399元，需收取外送費70元」，但是調整為不限金額、外送費均為0元，而且不設置低消。另外原本僅限特定時間推出的「3個大披薩799元」活動，也調整為「每日」供應。

在外帶方面，除了每周二、周六所推出的「小披薩129元」的優惠外，即日起也針對消費者對小披薩的需求，調整開放了大、小披薩（12吋／9吋）均可享「外帶買1送1」的活動。讓消費者可以依據當下用餐情況，來選擇更適合的披薩份量。