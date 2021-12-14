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全台唯一「雙層觀光餐廳巴士」啟動！美景、美食雙享

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
搭乘餐巴享用「晶華遨遊星饗晚宴」套餐，兩人成行每人3,990元起。圖／台北晶華提供
搭乘餐巴享用「晶華遨遊星饗晚宴」套餐，兩人成行每人3,990元起。圖／台北晶華提供

台北街頭出現了雙層觀光巴士，透明玻璃窗裡人影晃動，美食飄香，恍若在倫敦、東京、曼谷或香港等觀光城市旅行。台北晶華酒店即日起至明年3月底獨家推出兩款住宿專案，可包車暢遊、兩人也能成行，輕鬆體驗這款情味十足的台北新旅行。

全台首創、全新上路的「臺北市雙層餐車」，旅人在雙層觀光巴士上即可飽覽城市風光，同時也能享受精緻美食。巴士車長12公尺、寬2.5公尺、高4.4米，上層是用餐區，提供26個座位，下層則為備餐區，車內最特別的是一整片透明的「車頂天窗」，讓人能以180度的視角飽覽城市美景，車內配有電視、音響、無線麥克風等設備，也適合供會議、商務或其他微型活動使用。

「臺北市雙層餐車」的行駛路線從捷運市政府站3號出口開始，行經信義區藝術品建築物陶朱隱園、抵達威秀影城與Apple概念館，再依序經過台北天空塔、著名地標台北101、國父紀念館、仁愛圓環，以及大巨蛋等北市主要景點。

專案之一的「美食獵遊包車派對」，至多可邀請26人上車，並可在車上點用5萬元的「晶華美食到你家」美食外帶外送平台的快閃熱銷佳餚，包括爐烤肋眼牛排、散壽司盛合、烤鴨三吃等人氣佳餚，車程約為兩個小時，還可在專車上歡唱KTV，體驗獨一無二的行動式派對。

另一款「美食獵遊餐巴假期」住房專案，包含入住行政樓層的豪華客房、享受私人管家服務與大班廊雙人禮遇，另可登上臺北市雙層餐車享用由晶華主廚烹調的「晶華遨遊星饗晚宴」，兩人成行每人3,990元起。

詳情及訂位可洽：02-2523-8000轉宴會事業部，或網站：www.regenttaiwan.com

一邊飽覽北市的城市風光，同時可品嘗晶華五星級美食。圖／台北晶華提供
一邊飽覽北市的城市風光，同時可品嘗晶華五星級美食。圖／台北晶華提供
雙層觀光餐車內整片透明的「車頂天窗」，讓人能以180度的視角飽覽城市美景。圖／台北晶華提供
雙層觀光餐車內整片透明的「車頂天窗」，讓人能以180度的視角飽覽城市美景。圖／台北晶華提供

北市 巴士

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