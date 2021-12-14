送RIEDEL經典水晶酒杯！格蘭花格2022新年限量禮盒上市

時序臨近農曆新年，格蘭花格（Glenfarclas）隆重推出兩款2022新年限量禮盒，主打15年和25年單一麥芽蘇格蘭威士忌。將酒廠極具代表性的元素——「直火蒸餾器」與「麥穗」融入禮盒包裝。「火」富有「興旺」與「好運」的吉祥意兆，六道「麥穗」則代表酒廠六代家傳的精神，與來年更加豐收象徵。

格蘭花格15年單一麥芽蘇格蘭威士忌，以厚實的雪莉桶風味，蘊含深邃、悠長的尾韻，深受威士忌品飲人士的喜愛。本次的禮盒設計，延伸酒標的深紫色為基底，充分展現極佳的贈禮質感。並附贈「豐韻」威士忌酒杯，圓形杯身象徵渾厚的酒款風味，寬闊的杯肚也更能綻放威士忌的多層次韻味。

格蘭花格25年單一麥芽蘇格蘭威士忌，以高熟成年分而倍受喜愛。與雪莉桶經過長時間融合達到完美平衡，提供柔美滑順的口感，在木質調性中，更有柑橘果香與尾韻帶來的巧克力風味於舌尖繚繞，增添芳潤口感。

此次格蘭花格25年單一麥芽蘇格蘭威士忌限量禮盒，將外包裝顏色晉升為寓有莊重與崇高的深海靛藍色，並內含來自奧地利、享有「酒杯之王」美譽的RIEDEL經典水晶威士忌酒杯。厚實的杯身點綴新藝術時期的雕花裝飾，與格蘭花格25年單一麥芽蘇格蘭威士忌，皆是來自百年傳承的完美作品，是真摯禮讚的最佳首選。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康