微縮世界太迷人！高雄場即將登場 預售優惠倒數中

微縮迷、模型控久等了！「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」高雄場一度因疫情延期，明年1月13日至4月10日將在國立科學工藝博物館第四特展廳登場，集結台日微型大師最強組合－日本電視冠軍微縮「情景王」山田卓司與台灣「微縮模型王」鄭鴻展，精選60餘件匠心入魂之作，更獨家展出鄭鴻展2件最新作品，細看大師鬼斧神工，奇幻場景精采可期，預售優惠1月12日截止，粉絲們要把握最後購票優惠。

主辦單位表示，此展高雄場是台灣最終站，為回應廣大粉絲等候與期待，加碼展出鄭鴻展新作「疫情指灰中心」、「流光似水」，歡迎粉絲們前來一窺迷你微縮世界。

鄭鴻展也以台灣人近年最熟悉的場景－中央流行疫情指揮中心記者會為原型，全新打造出1：20極度迷你版「疫情指灰中心」，從「＋0」手板、隔板、麥克風、記者席、播著宣導影片的電視螢幕，原汁原味忠實重現，充滿療癒趣味。

「流光似水」原是友人贈送昭和初期的八角掛鐘，鄭鴻展有感於歲月流逝及珍惜此賀禮的心意，製作出修鐘師傅在修理鐘表的工作場景，牆上的掛鐘指針、使用過的散亂零件和生鏽鐵工具，每一處細節都值得細細欣賞。

特展總共分為宅男的房間、真實與再現、共通的記憶、昭和風情畫、模型奇想集等五大區，集結山田卓司與鄭鴻展60餘件作品，兩位大師以鬼斧神工的微縮技法，無論是街頭的場景或是人物的刻畫，將大家對於古早味和人情味的記憶濃縮，保留印象與感動。展區內也特別打造放大版作品，讓民眾穿梭在兒時與台灣、日本經典場景中，化身主角拍照留念。