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跨年不到2周！義大推三大觀賞方式讓享受888秒跨年焰火

聯合報 / 記者陳弘逸王慧瑛／高雄即時報導
「2022紫耀義大 樂享平安 跨年焰火秀」將施放888秒大型藝術焰火；義大世界費心籌辦跨年活動，也推出三大觀賞方式，讓民眾不用出國就能欣賞國際級的絕美焰火秀。圖／主辦單位提供
「2022紫耀義大 樂享平安 跨年焰火秀」將施放888秒大型藝術焰火；義大世界費心籌辦跨年活動，也推出三大觀賞方式，讓民眾不用出國就能欣賞國際級的絕美焰火秀。圖／主辦單位提供

跨年倒數不到2周，高雄義大世界跨年焰火為全台著名跨年活動，今年是第13次舉辦，「2022紫耀義大 樂享平安 跨年焰火秀」將施放888秒大型藝術焰火；義大世界費心籌辦跨年活動，也推出三大觀賞方式，讓民眾不用出國就能欣賞國際級的絕美焰火秀。

888秒跨年焰火秀將於義大世界大草坪區施放，為讓觀賞民眾有不同的體驗，便推出焰火三大觀賞方式，包括「義守大學-全景讚嘆區」、「義大摩天輪-超近搖滾區」以及「義大皇家酒店、義大天悅飯店-飽食震撼區」。

「義守大學-全景讚嘆區」，位在焰火放射區對面視野良好，校內綜合教學大樓前的百階梯、科技大樓前平台、理工大樓前、體育館活動中心前、學生宿舍前草皮以及大門旁草皮，為特別推薦校內6大觀賞點。

想要超近距離感受焰火盛開的絕美時刻，可到「義大摩天輪-超近搖滾區」，並由義大遊樂世界官網推出獨家限定VIP摩天輪平台觀賞票，就能享受璀璨豔麗的焰火盛景第一排，獨家煙火搖滾區一人只要888元，還會再送樂園星光票，數量有限，售完為止。

想要跨年夜邊吃美食邊看焰火，可選擇「義大皇家酒店、義大天悅飯店-飽食震撼區」，義大天悅飯店9F空中花園，跨年當天推出「星光BBQ」，音樂美食相伴的5小時饗宴，還有絕佳煙火視角，可盡情享樂到2022年，成人每人價格為3300加10%、孩童2300加10%。

另，天悅飯店及皇家酒店的戶外廣場也都設有跨年星光宵夜，大人999元起、孩童599元起，與親朋好友飽覽焰火美景，共度絢爛精彩的跨年時光。

若不想在戶外，皇家酒店的星亞酒吧也推出跨年限定雙人套餐，包括滷味拼盤、可樂娜啤酒兩瓶，跨年夜優惠價700加10%。訂位專線：義大天悅飯店（07）656-8282轉8150、義大皇家酒店（07）656-8166轉21204。

「義大摩天輪-超近搖滾區」售票網址https://shop.edathemepark.com.tw/RWD/

「2022紫耀義大 樂享平安 跨年焰火秀」將施放888秒大型藝術焰火；義大世界費心籌辦跨年活動，也推出三大觀賞方式，讓民眾不用出國就能欣賞國際級的絕美焰火秀。圖／主辦單位提供
「2022紫耀義大 樂享平安 跨年焰火秀」將施放888秒大型藝術焰火；義大世界費心籌辦跨年活動，也推出三大觀賞方式，讓民眾不用出國就能欣賞國際級的絕美焰火秀。圖／主辦單位提供
「2022紫耀義大 樂享平安 跨年焰火秀」將施放888秒大型藝術焰火；義大世界費心籌辦跨年活動，也推出三大觀賞方式，讓民眾不用出國就能欣賞國際級的絕美焰火秀。圖／主辦單位提供
「2022紫耀義大 樂享平安 跨年焰火秀」將施放888秒大型藝術焰火；義大世界費心籌辦跨年活動，也推出三大觀賞方式，讓民眾不用出國就能欣賞國際級的絕美焰火秀。圖／主辦單位提供

義大世界 跨年 酒店

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