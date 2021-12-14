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影／真的萬物齊漲！耶誕春節應景花卉至少漲價兩成五
真的是「萬物齊漲」！耶誕節將近，應景的聖誕紅今年因花材成本暴增兩成以上，各式盆栽被迫漲價，業者擔心買氣下降今年栽培數量減少，民眾能選擇的花種也比往年明顯減少；台南最大的歸仁七甲花卉區估計，這個周休過後就可能全部賣光，區內部分業者上午表示，昨天下午聖誕紅就賣完，也沒再進貨，花卉區產銷班呼籲民眾要買品質好的應景花卉要趁早，也要多掏些荷包。
七甲花卉區即使非假日，還是有許多民眾前來選購應景花卉；而往年這時各大花卉區滿是應景盆栽聖誕紅；今年區內多數業者卻都只少量展售，「紅寶石」等受歡迎品種有些業者引進較少昨天都賣光，也僅有少數一兩家引進「鮭魚」、「婚紗」等新品種，價格可能比傳統聖誕紅高出一倍。
花卉業者表示，去年耶誕假期前一般品種聖誕紅5吋直徑盆栽一盆120元，今年至少150元起跳；今年新品種「婚紗」5吋至少200起、7寸更要500元起跳，組合盆栽與更大尺寸的花卉價錢也比以往貴很多，因為上游各種成本都上揚，大環境就是「萬物齊漲」，花卉市場也不能例外。
七甲花卉區產銷班長黃毅彬指出，今年因膠盆、泥炭土等基本花材大漲價，零售市場漲價至少兩成五；因上游育種業者預期耶誕、春節應景花卉銷量減少、出貨量下降，今年不像往年，到了耶誕節春節都還有聖誕紅可買，現在大盤已經沒有貨了，喜歡應景花卉的民眾，建議趁這個周休到花市逛逛。
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