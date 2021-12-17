一年一度的冬至就是要吃湯圓 甜、鹹、熱、冰的湯圓都報齁哩災

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」開展至今不知不覺已過了兩個多月，展覽好拍好玩好有趣的佳評如潮，甚是在IG社群造成一股熱烈討論，網友們都說「是殺底片的好地方」、「在展場上玩得很開心很療癒」、「建議穿白色衣服去拍照顯色更美」、「與花共生的動物們II作品中，看著動物隨著花瓣綻放凋零，畫面美到讓人目不轉睛」、「展覽作品顏色豐富多樣，結合音樂給人一種既優雅又溫馨感」、「有很多互動體驗，推薦大家一定要來看展」。此展覽展期只到2022年2月28日，剩下不到一半的觀展體驗時間，主辦單位呼籲民眾盡早規畫看展，利用聖誕假期、跨年連假、春節期間來訪，與三五好友、愛人家人們在teamLab未來遊樂園共創七彩炫麗的美好回憶！

2021-12-17 09:20