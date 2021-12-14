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台南必吃美食！除了阿堂鹹粥外 還有這六間不能錯過的美味鹹粥
粒粒分明的粥，配上鮮甜美味的湯頭，你怎麼捨得錯過？
中西區大勇街83號
清晨5點半就開賣的「無名大勇街鹹粥」，店內沒有餐單，想吃什麼直接點！鹹粥鮮甜美味且食材新鮮！配料有蚵仔、虱目魚肉，另外撒上蒜頭酥、芹菜提升香氣。（MENU美食誌吃貨Chi Chi提供）
北區長榮路四段156號
北區公園南路169號
在台南有超過70多年歷史的阿憨鹹粥，是「台南鹹粥三天王」之一。鹹粥使用快失傳的半粥式煮法，吃得到米粒口感，配料則是有虱目魚肉、蚵仔跟香菜，湯頭有用魚骨熬過，喝起來清甜且鮮度適中。（MENU美食誌💫提拉米❤️蘇提供）
中西區西門路二段332號
中西區民族路三段289號
學甲區民權路60號
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
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