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台南必吃美食！除了阿堂鹹粥外 還有這六間不能錯過的美味鹹粥

聯合新聞網 / MENU美食誌

粒粒分明的粥，配上鮮甜美味的湯頭，你怎麼捨得錯過？

大勇街無名鹹粥

中西區大勇街83號

清晨5點半就開賣的「無名大勇街鹹粥」，店內沒有餐單，想吃什麼直接點！鹹粥鮮甜美味且食材新鮮！配料有蚵仔、虱目魚肉，另外撒上蒜頭酥、芹菜提升香氣。（MENU美食誌吃貨Chi Chi提供）

萬伯鹹粥

北區長榮路四段156號

每天中午 11 點營業至半夜 12 點，除了販售鹹粥外，還有海產粥、蝦仁肉絲飯、古早味肉燥飯等。鹹粥份量足且表面有韭菜末與油蔥酥，裡面有土魠魚與虱目魚肉，湯頭充滿油蔥滋味甘甜好喝且米飯融入湯頭很軟Ｑ不爛。（MENU美食誌Flora提供）

阿憨鹹粥

北區公園南路169號

台南有超過70多年歷史的阿憨鹹粥，是「台南鹹粥三天王」之一。鹹粥使用快失傳的半粥式煮法，吃得到米粒口感，配料則是有虱目魚肉、蚵仔跟香菜，湯頭有用魚骨熬過，喝起來清甜且鮮度適中。（MENU美食誌💫提拉米❤️蘇提供）

悅津鹹粥

中西區西門路二段332號

24小時營業讓你半夜想來點熱粥也不是問題！悅津鹹粥菜單品項十分多，有虱目魚及土魠魚可以選擇，鹹粥裡放了蚵仔、魚皮、煎虱目魚、水煮虱目魚，香氣十足的鹹粥配上金黃酥脆的油條，讓你一口咬下超滿足！（MENU美食誌Wise Cheng提供）

阿星鹹粥

中西區民族路三段289號

從早上五點開到下午一點，除了鹹粥之外，還有菜粽，肉粽可以享用，虱目魚系列的肉燥飯，湯品都是一級棒的。虱目魚粥使用魚肉和肥嫩的魚肚讓整碗魚粥豐厚鮮美，搭配著肉燥油條，一口鹹粥一口油條，把美味放入口中。（MENU美食誌Milliie_Mi提供）

永通虱目魚粥

學甲區民權路60號

擁有50年歷史的「永通虱目魚粥」，鮮美湯頭夾雜著油蔥酥和薑絲的味道。粥品的選擇非常多，虱目魚、吳郭魚各部位都有提供。虱目魚肚粥無刺的魚肚肉質肥美，口感細嫩，是店裡熱門品項！（MENU美食誌吃貨·YUAN提供）

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