YouTube公布台灣年度影片排行榜 知識型、療癒系創作夯

近年影音創作逐漸成為主流，不只是一般創作者，許多藝人名人也都透過影音平台經營社群、與粉絲互動。YouTube近日公布了台灣2021年度影片排行榜，包括「熱門影片」、「熱門音樂影片」、「熱門創作者」、「快速竄升創作者」4大榜單。觀察今年榜單趨勢，更多的動漫和遊戲電競等ACG內容上榜，滿足台灣日益分眾化的娛樂需求，且台灣觀眾在疫情嚴峻期間利用較長時間從YouTube獲得新知、療癒和個人啟發。

今年「熱門影片」排行榜反映出人們在疫情期間對療癒舒壓、啟發人心、時事議題類型的影片感興趣，可愛療癒的《天竺鼠車車》熱門影片榜單首次獲得第一名的動畫影片，其他像是《一根管都不准插！她拒絕死亡全餐捍衛癌末夫善終權》，以及《對不起》和《欸！萊豬》，還有創作者「玲玲微電影」以多語言標題記錄中正紀念堂禮陣仗，都成功接觸到更廣泛的使用者關注。此外，集結藝人和多位平台創作者的影片，不論是網路綜藝節目木曜4超玩製作的「YARTIST全明星運動大會」，以及「見習網美小吳」與知名歌手楊丞琳合作拍攝的假試鏡整人企劃，都創造極大的社群討論熱度。

而今年「熱門音樂影片」榜中，影劇主題曲、插曲持續獲得觀眾青睞，值得關注的是，大馬鬼才歌手黃明志與陳芳語合作的話題性歌曲《玻璃心》，推出才短短1個多月的時間就挺進今年台灣榜單；而由茄子蛋為國片《當男人戀愛時》創作的電影主題曲《愛情你比我想的閣較偉大》，也成為首次登上「熱門音樂影片」冠軍的台語歌曲。另外，蔡依林與荷蘭籍全球百大DJ R3HAB合作的英文歌《Stars Align》獲得年度第4名，還有BTS防彈少年團的《Butter》、IU的《Celebrity》也都為台灣榜單增添國際化色彩。

在與創作者相關的榜單上，則可以明顯看出受到上半年嚴峻疫情下的影響，台灣觀眾在嚴峻疫情下對於娛樂、學習、和帶有社群陪伴內容的需求大幅成長，知識型創作者格外受到矚目、電視藝人也轉透過網路發展秀創意；另外像是ACG內容（動畫、漫畫、電玩遊戲）和外籍創作者頻道的訂閱數也都在今年上半年快速竄升。